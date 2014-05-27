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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 21:38 BJT

美国热股：eBay股价盘初上涨，公司初步认定客户资料安全无虞

路透5月27日 - 电子商务企业eBay 一高管周五向路透表示，该公司初步认定其客户资料安全无虞。调查人员正在检视5月初发现的安全漏洞问题。

eBay股价周二盘初上涨0.38%，报52.22美元。(完)
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