美国各类经济指标总览--2014/5/27

商务部周二公布4月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.8%，优于市场预估的下滑0.5%，3月耐久财订单更是由初值 的增长2.5%上修为增长3.6%。不过4月扣除国防的耐久财订单减少0.8%，3月增幅则是由19%上修为2.9%。 3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨1.2%，涨幅大于市场预估的上涨0.7% 及2月的涨0.8%；较上年同期的涨幅为12.4%，高于市场预估的11.8%。 金融数据机构Markit称，美国5月服务业采购经理人指数(PMI)初值为58.4，3月终值为55.0，景气扩张速度为2012 年3月以来最快，因创造就业速度加快。 美国经济谘商会表示，5月美国消费者信心指数上升至83，4月消费者信心指数被下修至81.7，前值公布为82.3。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (4月) 6.7 (3月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (4月) 增加20.3 (3月修正值) 平均时薪(%) 持平 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) -0.3 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.6 (4月) ＋0.5 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.5 (4月) ＋0.6 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) +1.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差403.8 (3月) 逆差418.7 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.6 (4月) +0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.6 (4月) 79.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.6 (5月17日当周) 29.8 (5月10日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,069 (4月) 赤字370 (3月) 领先指标(%) +0.4 (4月) +1.0 (3月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) +0.5 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 83.0 (5月) 81.7 (4月修正值) 房屋开工(万户) 107.2 (4月) 94.7 (3月修正值) 建筑许可(万户) 108.0 (4月) 100.0 (3月修正值) 成屋销售(万户) 465 (4月) 459 (3月修正值) 新屋销售(万户) 43.3 (4月) 40.7 (3月修正值) 工厂订单(%) +0.9 (3月修正值) +1.5 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.8 (4月) +3.6 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (4月) 53.1 (3月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 进口物价(%) -0.4 (4月) +0.4 (3月) 出口物价(%) -1.0 (4月) +1.0 (3月) 单位劳工成本(%) +4.2 (第一季初值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.7 (第一季初值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)