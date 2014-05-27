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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 21:39 BJT

美国热股：晶科能源控股录得季度净利，盘初股价下跌

路透5月27日 - 中国晶科能源控股 录得季度净利，因对日本和美国等较高利润市场的出货增加。

晶科能源控股美国挂牌股票周二盘初下跌1.74%，报25.41美元。(完)
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