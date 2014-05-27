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市场报道 | 2014年 5月 27日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开盘小涨，受企业并购活动和欧洲央行降息预期带动

路透纽约5月27日 - 美国股市周二盘初小幅上涨，因企业并购活动以及欧洲央行降息预期带动股市买盘，尽管标准普尔500指数上周五收在纪录高点。

道琼工业指数 上涨36.15点或0.22%，至16,642.42点；标准普尔500指数 涨5.54点或0.29%，至1,906.07点；Nasdaq综合指数 涨19.74点或0.47%，至4,205.55点。(完)
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