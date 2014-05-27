欧洲央行：总裁德拉吉称意识到过长时间低通胀的风险

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透葡萄牙5月27日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，央行意识到过长时间过低通胀的风险，欧洲央行有工具可以令通胀再度回到目标水准。
德拉吉称，欧洲央行有所需要的工具，可以令欧元区通胀回到央行目标的低于但接近2%的水准。欧元区4月通胀为0.7%。
德拉吉称，某些欧元区国家物价调整有放缓并令通胀困在低位的风险。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。