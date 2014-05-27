版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 22:11 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称意识到过长时间低通胀的风险

路透葡萄牙5月27日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，央行意识到过长时间过低通胀的风险，欧洲央行有工具可以令通胀再度回到目标水准。

德拉吉称，欧洲央行有所需要的工具，可以令欧元区通胀回到央行目标的低于但接近2%的水准。欧元区4月通胀为0.7%。

德拉吉称，某些欧元区国家物价调整有放缓并令通胀困在低位的风险。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐