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市场报道 | 2014年 5月 27日 星期二 22:19 BJT

美国数据：美国5月消费者信心指数上升至83.0，和预估一致--经济咨商会

路透纽约5月27日 - 美国经济谘商会周二公布，5月美国消费者信心上升，因消费者看到经济，包括劳工市场在内，呈现改善。

美国经济谘商会表示，5月美国消费者信心指数上升至83，4月消费者信心指数被下修至81.7，前值公布为82.3。 　

此前路透访问的分析师预估中值显示，5月消费者信心指数料为83.0。

5月美国消费者预期指数上升至84.8，4月被下修至83.9。5月美国消费者现况指数攀升至80.4，4月被上修至78.5。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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