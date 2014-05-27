美国数据：美国5月消费者信心指数上升至83.0，和预估一致--经济咨商会

美国经济谘商会表示，5月美国消费者信心指数上升至83，4月消费者信心指数被下修至81.7，前值公布为82.3。

此前路透访问的分析师预估中值显示，5月消费者信心指数料为83.0。

5月美国消费者预期指数上升至84.8，4月被下修至83.9。5月美国消费者现况指数攀升至80.4，4月被上修至78.5。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]