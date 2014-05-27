表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.392%，投标倍数为3.52

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月27日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.392% 中值 0.370% 低值 0.333% 价格/得标 价格 99.966254 高值得标比率 81.13% 投标倍数 3.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 31,000,106,400 总投标 109,085,020,900 竞争性投标得标 30,708,385,500 非竞争性投标得标 191,720,900 FED附加 11,925,700 初级市场交易商投标 84,205,000,000 初级市场交易商得标 17,169,610,500 直接投标 15,852,000,000 直接投标得标 7,746,565,000 间接投标 8,736,300,000 间接投标得标 5,792,210,000 发行细节 发行日 2014/06/02 到期日 2016/05/31 CUSIP码 912828WM8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。