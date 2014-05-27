USDA报告：5月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透5月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 05/22/2014 05/15/2014 05/15/2014 05/23/2013
初值 修正值 前值
小麦 507,888 592,059 552,525 577,668
燕麦 0 0 0 0
大麦 1,249 1,435 1,435 866
玉米 1,160,147 1,063,857 1,060,147 315,505
高粱 59,402 146,169 146,073 23,852
大豆 89,269 175,814 167,953 94,246
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 30,732,104 26,874,928
燕麦 2,055 8,369
大麦 199,880 141,896
玉米 32,680,689 13,428,567
高粱 3,304,481 1,425,854
大豆 41,959,704 34,382,171
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。