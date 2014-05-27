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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 23:02 BJT

USDA报告：5月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 05/22/2014 05/15/2014 05/15/2014 05/23/2013

初值 修正值 前值

小麦 507,888 592,059 552,525 577,668

燕麦 　 0 0 0 0

大麦 1,249 1,435 1,435 866

玉米 1,160,147 1,063,857 1,060,147 315,505

高粱 59,402 146,169 146,073 23,852

大豆 89,269 175,814 167,953 94,246

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 30,732,104 26,874,928

燕麦 2,055 8,369

大麦 　 199,880 141,896

玉米 32,680,689 13,428,567

高粱 3,304,481 1,425,854

大豆 41,959,704 34,382,171

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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