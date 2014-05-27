纽约期市：期糖因巴西收割数据而跌至一个月低位，可可期货从高位回落

路透纽约/伦敦5月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下滑逾2%，至一个月低位，因数据显示巴西甘蔗收割速度加快，而可可在触及2011年9月来最高水平后缩减升幅。

阿拉比卡咖啡期货下滑，呈区间波动，因预期本周天气较乾燥将扶助收成。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)和洲际交易周一因假休市，周二重开。

巴西甘蔗行业组织Unica表示，巴西主要的中南部地区的甘蔗收割在本季开局缓慢后，收割速度加快，消息令ICE原糖期货扩大跌幅，成交放量。

ICE-7月原糖期货 收跌0.35美分，或2%，报每磅17.02美分，盘中跌至四周低位16.95美分。

Liffe-8月白糖合约 跌5.60美元，或1.2%，收报每吨465.30美元。

ICE和Liffe可可市场连涨第八日，至2011年9月来最高，因为技术因素强劲。

ICE-7月可可合约 收涨9美元，或0.3%，报每吨3,031美元，之前触及3,052美元，而次月9月合约 触及3,060美元，均为两份可可合约的32个月高位。

伦敦9月可可期货 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,906英镑，盘中触及1,916英镑，也为2011年9月来最高。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低2.55美分，或1.4%，报每磅1.7935美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 下滑19美元，或1%，收报每吨1,984美元，为该合约自4月2日来的最低水平。(完)

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