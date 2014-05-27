芝加哥期市：CBOT玉米跌至近三个月低位，因美国天气有利作物生长

路透芝加哥5月27日 - 美国玉米周二下跌最多2%，交易商表示，受累于美国天气有利作物生长，以及乌克兰总统选举后局势缓和的迹象。

旧作7月玉米期货 在交易日最后几分钟跌至日内低位，收在3月4日来的最低水平。新作12月合约期货 收在2月28日来的最低。

分析师预期美国农业部在2000 GMT将公布，截至周日，玉米种植率为88%。农业气象学家表示，预期天气将普遍温和经常降骤雨，将有利近期种植的玉米生长。

美国农业部周一稍早表示，出口检验美国玉米116万吨，高于分析师预估区间90-112万吨的高端。

7月玉米合约 跌8-1/4美分，报4.69-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为190,774口。(完)

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