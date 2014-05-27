芝加哥期市：CBOT玉米跌至近三个月低位，因美国天气有利作物生长

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透芝加哥5月27日 - 美国玉米周二下跌最多2%，交易商表示，受累于美国天气有利作物生长，以及乌克兰总统选举后局势缓和的迹象。
旧作7月玉米期货 在交易日最后几分钟跌至日内低位，收在3月4日来的最低水平。新作12月合约期货 收在2月28日来的最低。
分析师预期美国农业部在2000 GMT将公布，截至周日，玉米种植率为88%。农业气象学家表示，预期天气将普遍温和经常降骤雨，将有利近期种植的玉米生长。
美国农业部周一稍早表示，出口检验美国玉米116万吨，高于分析师预估区间90-112万吨的高端。
7月玉米合约 跌8-1/4美分，报4.69-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为190,774口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。