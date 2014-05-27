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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 03:07 BJT

拉美汇市：拉美货币下跌，因乌克兰局势再度紧张

路透里约热内卢5月27日 - 拉美货币周二下跌，因乌克兰军队和分离主义者连续第二日发生暴力冲突，至少有超过50人死亡，且地缘政治紧张局势重燃，打压投资者对新兴市场的胃纳。

在乌克兰选举周末顺利完成后，该国的暴加冲突升级，盖过了优于预期的美国耐久财订单和消费者信心的影响。

巴西雷亚尔兑美元 挫跌0.8%，至2.24雷亚尔，仍留守在4月初以来2.20-2.25的狭窄区间内。

哥伦比亚披索 和智利披索 也下跌，分别下挫0.4%和0.2%，但墨西哥披索 几无变动，报12.8723。(完)
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