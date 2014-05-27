拉美汇市：拉美货币下跌，因乌克兰局势再度紧张

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透里约热内卢5月27日 - 拉美货币周二下跌，因乌克兰军队和分离主义者连续第二日发生暴力冲突，至少有超过50人死亡，且地缘政治紧张局势重燃，打压投资者对新兴市场的胃纳。
在乌克兰选举周末顺利完成后，该国的暴加冲突升级，盖过了优于预期的美国耐久财订单和消费者信心的影响。
巴西雷亚尔兑美元 挫跌0.8%，至2.24雷亚尔，仍留守在4月初以来2.20-2.25的狭窄区间内。
哥伦比亚披索 和智利披索 也下跌，分别下挫0.4%和0.2%，但墨西哥披索 几无变动，报12.8723。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。