美国股市: 道琼工业指数收高0.42%，Nasdaq指数劲升1.22%

路透纽约5月27日 - 美国股市标普500指数周二连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，且对欧洲央行将减息的预期刺激投资者对股市的胃纳。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨69.23点，或0.42%，至16,675.50点；标准普尔500指数 收高11.38点，或0.6%，至1,911.91点；Nasdaq指数 上扬51.26点，或1.22%，至4,237.07点。