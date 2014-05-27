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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.79 -0.74 -1.59 2552148

搜狐 59.46 +0.01 +0.02 271613

网易 71.16 +0.12 +0.17 374509

百度 169.32 +1.69 +1.01 3308236

台湾

台湾积体电路 20.89 +0.23 +1.11 1750257

联电 2.25 +0.05 +2.27 234097

日月光 6.47 +0.19 +3.03 364439

硅品精密 7.74 +0.13 +1.71 418615

和信超媒体 1.04 +0.01 +0.97 290538

友达 3.74 -0.06 -1.58 74860

中华电信 31.77 -0.27 -0.84 19545

台湾国际航电 57.98 +0.59 +1.03 1512781

香港

中国移动 48.92 -0.04 -0.08 240641

中国联通 14.81 -0.09 -0.60 102018

中国电信 49.77 -0.27 -0.54 10662

中芯国际 4.13 -0.08 -1.90 8733

电讯盈科 5.67 +0.23 +4.23 3143

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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