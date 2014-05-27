《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月27日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.79 -0.74 -1.59 2552148
搜狐 59.46 +0.01 +0.02 271613
网易 71.16 +0.12 +0.17 374509
百度 169.32 +1.69 +1.01 3308236
台湾
台湾积体电路 20.89 +0.23 +1.11 1750257
联电 2.25 +0.05 +2.27 234097
日月光 6.47 +0.19 +3.03 364439
硅品精密 7.74 +0.13 +1.71 418615
和信超媒体 1.04 +0.01 +0.97 290538
友达 3.74 -0.06 -1.58 74860
中华电信 31.77 -0.27 -0.84 19545
台湾国际航电 57.98 +0.59 +1.03 1512781
香港
中国移动 48.92 -0.04 -0.08 240641
中国联通 14.81 -0.09 -0.60 102018
中国电信 49.77 -0.27 -0.54 10662
中芯国际 4.13 -0.08 -1.90 8733
电讯盈科 5.67 +0.23 +4.23 3143
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。