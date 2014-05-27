更新版 1-欧洲央行：总裁德拉吉称意识到过低通胀持续过长时间的风险

“削减对中小企业放贷，就是损害货币政策传输的管道，亦削弱我们达成物价稳定目标的能力，”德拉吉表示。

要排除对这些企业放贷障碍的一个作法就是提振贷款证券化市场，该市场在金融危机后即告瓦解。欧洲央行计画与英国央行就这项议题发布联合报告。

德拉吉表示，调整监管当局对这类证券的处理方式至关重要。对这些资产的监管标准已大幅收紧，该类资产曾被归咎为引发金融危机的元凶之一。

但欧洲央行表示，对于复杂的资产支持证券及较简单的结构性有资产担保证券(ABS)，新的监管规定对此并无差别待遇；后者的违约率远远较低，可以主要作为中小企业融资之用。

德拉吉指出，欧洲央行将推动修改这些标准。

“我们打算支持、促进监管处理方式的重新讨论，我相信金融稳定委员会下次开会将处理这项议题，而巴塞尔委员会将在秋天就此进行讨论。”(完)