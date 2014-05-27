更新版 1-欧洲央行：总裁德拉吉称意识到过低通胀持续过长时间的风险

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
“削减对中小企业放贷，就是损害货币政策传输的管道，亦削弱我们达成物价稳定目标的能力，”德拉吉表示。
要排除对这些企业放贷障碍的一个作法就是提振贷款证券化市场，该市场在金融危机后即告瓦解。欧洲央行计画与英国央行就这项议题发布联合报告。
德拉吉表示，调整监管当局对这类证券的处理方式至关重要。对这些资产的监管标准已大幅收紧，该类资产曾被归咎为引发金融危机的元凶之一。
但欧洲央行表示，对于复杂的资产支持证券及较简单的结构性有资产担保证券(ABS)，新的监管规定对此并无差别待遇；后者的违约率远远较低，可以主要作为中小企业融资之用。
德拉吉指出，欧洲央行将推动修改这些标准。
“我们打算支持、促进监管处理方式的重新讨论，我相信金融稳定委员会下次开会将处理这项议题，而巴塞尔委员会将在秋天就此进行讨论。”(完)
(编译 徐文焰/龚芳; 审校 张荻/王兴亚)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。