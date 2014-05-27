《综述》逾50名亲俄叛军在乌克兰政府发动的攻势中丧生

**胜利的天平**

这场战斗标志着政府首次全面出动致命的空军和地面部队，直接打击顿涅茨克叛乱分子。顿涅茨克的叛军包括一群当地志愿者和身份不明的外部人士，领导人是一个俄罗斯人，基辅和西方国家称他为俄军情报部门工作。

俄方称叛军纯粹是当地人士，俄罗斯并未施加控制。

在大选获胜的新闻发布会上，波罗申科承诺将重启政府陷入停滞的“反恐”行动，称应该能在在“数小时内”平息叛乱，而非耗时数月。他还表示，不会同分离主义者谈判，他将对方比作恐怖分子、土匪和海盗。

波罗申科成为自1991年以来首位大选一轮投票中获得过半票数的候选人。1991年，乌克兰首次举行投票，脱离俄罗斯的统治。

尽管分离主义者通过阻碍东部两省大选，成功迫使十分之一的选民无法投票，但波罗申科大获全胜仍使人难以质疑其合法性。其潜在对手也呼吁选民团结在获胜者身后。

**新俄罗斯**

分离份子曾多次恳请普京派军队予以支援。自吞并克里米亚以来，普京就把保护前苏联加盟共和国的俄语居民当做政治中心主题。上个月，他开始将乌克兰东部称为“新俄罗斯”。

然而在临近乌克兰大选时，他的表态渐趋温和。他在大选前夜承诺，俄罗斯将尊重乌克兰人民的意愿。周一，俄方曾表示准备和波罗申科合作，但也呼吁其取消军事行动；当时外界对于乌克兰政府军对反叛人士的进攻规模尚不清楚。

西方国家不太相信普京的承诺，表示他已经多次宣称将从边境撤军，但又屡屡食言。

乌克兰周二表示，自俄罗斯占据克里米亚黑海地区之后，俄罗斯天然气公司Gazprom已窃取了乌克兰价值逾10亿美元的天然气。 这是波罗申科选举获胜后，乌克兰信心增强的又一信号。(完) (编译 张荻/许娜/王兴亚/朱晓军；审校 徐文焰)