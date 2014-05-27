《综述》逾50名亲俄叛军在乌克兰政府发动的攻势中丧生

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
**胜利的天平**
这场战斗标志着政府首次全面出动致命的空军和地面部队，直接打击顿涅茨克叛乱分子。顿涅茨克的叛军包括一群当地志愿者和身份不明的外部人士，领导人是一个俄罗斯人，基辅和西方国家称他为俄军情报部门工作。
俄方称叛军纯粹是当地人士，俄罗斯并未施加控制。
在大选获胜的新闻发布会上，波罗申科承诺将重启政府陷入停滞的“反恐”行动，称应该能在在“数小时内”平息叛乱，而非耗时数月。他还表示，不会同分离主义者谈判，他将对方比作恐怖分子、土匪和海盗。
波罗申科成为自1991年以来首位大选一轮投票中获得过半票数的候选人。1991年，乌克兰首次举行投票，脱离俄罗斯的统治。
尽管分离主义者通过阻碍东部两省大选，成功迫使十分之一的选民无法投票，但波罗申科大获全胜仍使人难以质疑其合法性。其潜在对手也呼吁选民团结在获胜者身后。
**新俄罗斯**
分离份子曾多次恳请普京派军队予以支援。自吞并克里米亚以来，普京就把保护前苏联加盟共和国的俄语居民当做政治中心主题。上个月，他开始将乌克兰东部称为“新俄罗斯”。
然而在临近乌克兰大选时，他的表态渐趋温和。他在大选前夜承诺，俄罗斯将尊重乌克兰人民的意愿。周一，俄方曾表示准备和波罗申科合作，但也呼吁其取消军事行动；当时外界对于乌克兰政府军对反叛人士的进攻规模尚不清楚。
西方国家不太相信普京的承诺，表示他已经多次宣称将从边境撤军，但又屡屡食言。
乌克兰周二表示，自俄罗斯占据克里米亚黑海地区之后，俄罗斯天然气公司Gazprom已窃取了乌克兰价值逾10亿美元的天然气。 这是波罗申科选举获胜后，乌克兰信心增强的又一信号。(完) (编译 张荻/许娜/王兴亚/朱晓军；审校 徐文焰)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。