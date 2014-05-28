《美国上市公司业绩公布日程表》--5月28日至6月4日

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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汤森路透5月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5月28日 BMO Q4 2014 Michael Kors 0.68 25 0.50
5月29日 AMC Q2 2014 Avago Technologies Ltd 0.76 19 0.61
5月29日 BMO Q3 2014 Costco Wholesale Corp. 1.09 26 1.04
5月29日 11:00 Q3 2014 Pall Corp. 0.83 12 0.74
6月 3日 BMO Q1 2014 Dollar General Corp. 0.73 25 0.71
6月 4日 BMO Q4 2014 Brown-Forman Corp. -- -- --
6月 4日 AMC Q1 2014 PVH Corp. 1.49 21 1.91
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。