《全球汇市》美元指数守在八周高位附近，但涨势仍难令人信服

澳元昨晚表现优于美元，一度触及一周高位0.9278美元 ；澳元本月自0.94美元上方大贬后，持续缓步回升走势。
在亚洲无重大经济据出炉的情况下，市场将聚焦日本央行总裁黑田东彦在东京所发表的演说上。
日本央行自从去年4月实施积极的量化宽松措施以来，政策面即按兵不动；而黑田东彦则多次表明有信心当前政策正扶助经济稳步向2%的通胀目标前进。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3636 1.3632 +0.03 -0.79 1.3745
美元/日圆 101.98 101.97 +0.01 -3.15 105.30
欧元/日圆 139.05 139.01 +0.03 -3.92 144.73
美元/瑞郎 0.8965 0.8967 -0.02 +0.41 0.8928
英镑/美元 1.6808 1.6809 -0.01 +1.52 1.6556
美元/加元 1.0856 1.0853 +0.03 +2.22 1.0620
澳元/美元 0.9261 0.9257 +0.04 +3.90 0.8913
新西兰元/美元 0.8566 0.8562 +0.05 +4.39 0.8206
澳元/日圆 94.430 94.390 +0.04 +0.62 93.850
新西兰元/日圆 87.360 87.310 +0.06 +1.10 86.410
英镑/日圆 171.42 171.40 +0.01 -1.67 174.33
澳元/新西兰元 1.0803 1.0808 -0.05 -0.41 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 许娜/李春喜/王兴亚/徐文焰/龚芳/张荻/郑茵)