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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--5月28日-6月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值    
       
    5月26日当周
        
    5月28日(三)
    0545  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                 第一季        +0.6%     +0.2%
                               (较上年同期)                           +1.9%     +1.7%
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                        4月         --        1.84
    0600  德国进口物价(较前月)                             4月        +0.1%     -0.6%
                      (较上年同期)                                    -2.2%     -3.3%
    0645  法国消费者支出                                   4月        +0.3%     +0.4%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月        -0.3%     -0.4%    
    0715  瑞士非农就业岗位(万)                          第一季        419.3     418.9
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 5月      减少1.5   减少2.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                             280       290
                 经季节调整失业率                                      6.7%      6.7%
    0800  意大利企业信心指数                               5月         99.6      99.9
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                       4月        +1.1%     +1.1%
                  民间贷款                                            -2.1%     -2.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --       +1.2%
    0900  欧元区企业景气指数                               5月         0.30      0.27
                经济景气指数                                          102.2     102.0
                工业景气指数                                          负3.9     负3.6
              服务业景气指数                                            3.8       3.5
              消费者信心指数                                          负7.1     负8.6
          消费者通胀预期指数                                           --         7.5    
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    5月         正35      正30
      
    5月29日(四)
    2305  英国GfK消费者信心指数                            5月          负2       负3
    
    5月30日(五)
    0600  德国实质零售销售(较前月)                         4月        +0.4%      -0.7%
                      (较上年同期)                                    +1.5%      -1.9% 
    0700  瑞士KOF领先指标                                  5月        101.7     102.00  
    0800  意大利生产者物价指数(较前月)                     4月        -0.2%      -0.2%
                              (较上年同期)                            -1.3%      -1.6%  
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月初值         持平      +0.2%
                    (较上年同期)                                      +0.5%      +0.6%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      +0.1%      +0.5%
                    (较上年同期)                                      +0.6%      +0.5%
    
    6月2日当周
    
    6月2日-6月10日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     5月          --        -0.2%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --        +8.5% 
    
    6月2日(一)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         5月          --         55.8
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     5月          --         54.0
    0750  法国Markit制造业PMI                             5月          --         49.3
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         5月          --         52.9 
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           5月          --         52.5
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          4月          --     增加11.3
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --     增加17.9
                抵押贷款批准件数(千件)                                 --       67.135
                M4货供额(较前月)                                       --       -2.30%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        5月          --         57.3  
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    5月初值          --        +1.1%
                                      (较前月)                         --        -0.3%
                   消费者物价指数(CPI)(较前月                          --        -0.2%
                                      (较上年同期)                   +1.2%       +1.3%
    
    6月3日(二)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  5月         +0.6%      +1.2%
                                (较上年同期)                         +10.9%     +10.9%        
    0800  意大利失业率                                    4月          --        12.7%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        5月          --         60.8
    0900  欧元区通胀率                                5月初值         0.7%        0.7%
    0900  欧元区失业率                                    4月          --        11.8%
    
    6月4日(三)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     5月          --         51.1
    0750  法国Markit服务业PMI                             5月          --         49.2
                    综合PMI                                            --         49.3
    0755  德国Markit服务业PMI                             5月          --         56.4
                    综合PMI                                            --         56.1
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           5月          --         53.5
                      综合PMI                                          --         53.9
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        5月          --         58.7
    0900  欧元区GDP(较前季)                          第一季修正值      --        +0.2%
                   (较上年同期)                                        --        +0.9%
    0900  欧元区PPI(较前月)                               4月          --        -0.2%
                   (较上年同期)                                        --        -1.6% (完)
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