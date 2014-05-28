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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:22 BJT

美国个股：英特尔将与中国瑞芯微电子共同生产平板电脑芯片

英特尔称根据协议，瑞芯微电子和该公司将使用英特尔的产品结构和品牌，合作生产四核移动芯片。

虽然英特尔在开发笔记本电脑与台式电脑处理器方面比较擅长，但在设计“系统芯片(SoC)”方面经验不足。SoC集成了调制解调器、wifi和内存(记忆体)的功能于一身。

位于中国福州的瑞芯微电子等移动芯片生产商主要从事智能手机和平板电脑SoC的生产。此类芯片中通常包含与英特尔技术形成竞争的ARM处理器。

克兰尼克表示，与瑞芯微电子达成的这项协议不包括两家公司之间进行的一笔投资。

英特尔称，合作生产的芯片将可连接3G网络，并将于2015年上半年上市。

英特尔股价周二收高1.6%报26.71美元，较声明公布前的水平变动不大。(完)
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