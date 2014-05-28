香港新股：中原证券已通过港交所聆讯，下月拟招股筹资3亿美元--报载

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透上海5月28日 - 中国A股市场相对严峻的发行形势，使得越来越多的券商决定先转道香港上市融资。据上海证券报周三报导，中原证券已通过港交所上市聆讯并于近日启动了上市前预路演，将于下月在港招股集资3亿美元(约23.4亿港元)。
报导还指出，广发证券 近日也被传出正在与投行接触，拟发行H股集资10亿美元(78亿港元) 。分析人士指出，按照内地目前的发行节奏，先H后A可能成为一些急需融资补充资本金发展创新业务的券商的现实选择。
报导引述中原证券内部人士表述，中原证券已于上周通过香港联交所聆讯，由包括银河国际在内多家券商联合承销，拟募资23.4亿港元。目前中原证券已在香港开展招股前推介。 根据中原证券在中国货币网上发布的2013年审计报告，截至2013年底，中原证券总资产129.4亿元人民币，2013年实现净利润2.6亿元人民币。
目前约有600家拟上市公司向中国证监会递交了发行A股申请，而证监会已表态从6月到年底计划发行上市新股100家左右，让越来越多像中原证券这样急需融资补充资本金发展创新业务的券商，把目光转向了海外首次公开发行（IPO）。
据香港投行人士透露，除了中原证券已展开预路演，广发证券也已就发行H股事宜接触投行。
报导还指出，早前公告拟分拆香港子公司在港交所上市的国元证券 ，管理层想调整海外上市方案，改为以H股的形式整体在港上市；而中信建投、中投证券等，此前也接触过投行，意欲在港IPO融资。
目前，中信证券 及银河证券 已在港交所整体上市，成功搭建起海外融资平台，海通证券 不仅整体在港上市，其旗下还有海通国际 这一海外上市平台；而申银万国香港 、国泰君安国际 亦在港上市获得了海外融资渠道。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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