版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 08:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月28日-6月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值  
         
    5月26日当周
       
    5月28日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       5月23日当周         --        366.5
              再融资指数                                                 --      1,438.9   
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月24日当周         --        -1.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月24日当周         --        +3.9%  
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                   5月         --         18.5       
        
    5月29日(四)
    1230  美国企业获利                                第一季初值         +0.4%     +2.0%
    1230  加拿大经常帐(亿加元)                            第一季      赤字131  赤字160.1  
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)                  第一季修正值       -0.5%      +0.1%
              最终销售                                                  +0.7%      +0.7%
              GDP隐性平减指数                                           +1.3%      +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.4%      +1.4%
              核心PCE物价指数                                           +1.3%      +1.3%   
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               5月24日当周         31.8       32.6
              四周均值(万人)                                              --       32.25
              续请失业金人数(万人)                   5月17日当周          265      265.3  
    1400  美国成屋待完成销售指数                             4月          --        97.4
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +1.0%      +3.4%
   
    5月30日(五)
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                          4月          --       +1.9%
    1230  美国实质个人支出                                   4月          --       +0.7%
              个人所得                                                  +0.3%      +0.5%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.2%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.2%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.2%      +0.2%   
    1230  加拿大GDP(较前季)                               第一季          --       +0.7%
                GDP环比年率                                             +1.8%      +2.9% 
          加拿大GDP(较前月)                                  3月        +0.1%      +0.2%   
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月         持平      +0.4%
                                   (较上年同期)                         +3.8%      +2.7%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      5月         61.0       63.0
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值         82.5       81.8
                             现况指数                                    95.8       95.1
                             预期指数                                    74.0       73.2  
    1430  美国ECRI经济领先指标                       5月23日当周          --       135.1
    
    6月2日当周
    
    6月2日(一)
    1330  加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                 5月          --        52.9
    1345  美国Markit制造业PMI                            5月终值          --        56.2
    1400  美国建筑支出                                       4月       +0.6%       +0.2%
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    5月        55.4        54.9
              ISM制造业投入物价分项指数                                 57.0        56.5
              ISM制造业就业分项指数                                     55.7        54.7
              ISM制造业新订单分项指数                                     --        55.1 
    
    6月3日(二)
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                         5月       1,615       1,604
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月31日当周          --          --
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月31日当周          --          --
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                            5月          --       627.4
    1400  美国工厂订单                                       4月        持平       +0.9%
              耐久财订单                                                  --       +0.8%
              扣除运输的耐久财订单                                        --       +0.4%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       -0.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       -1.2%  
    1400  美国IBD消费者信心指数                              6月          --        45.8
    
    6月4日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                        5月30日当周         --         --
              再融资指数                                                  --         --
    1215  美国ADP就业报告(万人)                              5月    增加22.5      增加22
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                           4月      逆差401    逆差404
    1230  美国非农生产率环比年率                      第一季修正值      -2.0%      -1.7%
              单位劳动成本                                              +4.5%      +4.2%
    1230  加拿大国际贸易收支(亿加元)                         4月          --      顺差0.8
    1300  加拿大央行利率决定                                  --          --       1.00% 
    1345  美国Markit服务业PMI                            5月终值          --        58.4
              Markit综合PMI                                               --        55.6        
       
    1400  美国ISM非制造业指数                                5月         55.5       55.2      
              ISM非制造业企业活动指数                                    60.0       60.9
              ISM非制造业雇佣指数                                          --       51.3
              ISM非制造业新订单指数                                        --       58.2
              ISM非制造业价格指数                                          --       60.8 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐