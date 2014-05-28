美国与加拿大经济指标预测--5月28日-6月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月28日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月23日当周 -- 366.5 再融资指数 -- 1,438.9 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月24日当周 -- -1.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月24日当周 -- +3.9% 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 5月 -- 18.5 5月29日(四) 1230 美国企业获利 第一季初值 +0.4% +2.0% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字131 赤字160.1 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -0.5% +0.1% 最终销售 +0.7% +0.7% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月24日当周 31.8 32.6 四周均值(万人) -- 32.25 续请失业金人数(万人) 5月17日当周 265 265.3 1400 美国成屋待完成销售指数 4月 -- 97.4 成屋待完成销售指数(较前月) +1.0% +3.4% 5月30日(五) -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 4月 -- +1.9% 1230 美国实质个人支出 4月 -- +0.7% 个人所得 +0.3% +0.5% PCE物价指数(较前月) -- +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.7% GDP环比年率 +1.8% +2.9% 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 +0.4% (较上年同期) +3.8% +2.7% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 61.0 63.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 82.5 81.8 现况指数 95.8 95.1 预期指数 74.0 73.2 1430 美国ECRI经济领先指标 5月23日当周 -- 135.1 6月2日当周 6月2日(一) 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.9 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 56.2 1400 美国建筑支出 4月 +0.6% +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 55.4 54.9 ISM制造业投入物价分项指数 57.0 56.5 ISM制造业就业分项指数 55.7 54.7 ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1 6月3日(二) -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 5月 1,615 1,604 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月31日当周 -- -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月31日当周 -- -- 1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 627.4 1400 美国工厂订单 4月 持平 +0.9% 耐久财订单 -- +0.8% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2% 1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.8 6月4日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月30日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1215 美国ADP就业报告(万人) 5月 增加22.5 增加22 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差401 逆差404 1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -2.0% -1.7% 单位劳动成本 +4.5% +4.2% 1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 4月 -- 顺差0.8 1300 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00% 1345 美国Markit服务业PMI 5月终值 -- 58.4 Markit综合PMI -- 55.6 1400 美国ISM非制造业指数 5月 55.5 55.2 ISM非制造业企业活动指数 60.0 60.9 ISM非制造业雇佣指数 -- 51.3 ISM非制造业新订单指数 -- 58.2 ISM非制造业价格指数 -- 60.8 (完)