香港个股：长实与长江基建以3.48亿加元收购加拿大一项机场外泊车业务

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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路透香港5月28日 - 亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业 及长江基建 周三公布，联合以3.48亿加元（约24.8亿港元）收购加拿大一项机场外泊车业务。
长实旗下的和记黄埔 在联交所一声明中称，长实与属和黄附属的长江基建计划收购机场外泊车业务“Park'N Fly”，于加拿大多伦多、蒙特利尔、爱民顿及渥汰华营运，为消闲及商务旅客提供短期与长期泊车服务。
为应付此项收购，长实与长江基建计划成立一家合营公司，双方各占一半股权。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。