香港个股：长实与长江基建以3.48亿加元收购加拿大一项机场外泊车业务

路透香港5月28日 - 亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业 及长江基建 周三公布，联合以3.48亿加元（约24.8亿港元）收购加拿大一项机场外泊车业务。

长实旗下的和记黄埔 在联交所一声明中称，长实与属和黄附属的长江基建计划收购机场外泊车业务“Park'N Fly”，于加拿大多伦多、蒙特利尔、爱民顿及渥汰华营运，为消闲及商务旅客提供短期与长期泊车服务。

为应付此项收购，长实与长江基建计划成立一家合营公司，双方各占一半股权。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)