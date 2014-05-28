《焦点》欧洲议会选举中反欧派引发震荡，欧盟领导人急思善后良策

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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**乌克兰局势**
领导人也讨论了乌克兰局势，承诺将向新当选总统波罗申科提供支持，并警告若俄罗斯进一步破坏乌克兰东部稳定，可能会对其加大经济制裁力度。
梅克尔表示，自波罗申科周日大选获胜以来，俄方展现出一些积极信号；俄罗斯应该封锁其与乌克兰的边境，防止乌克兰东部俄语区的分离分子得到物资补给。
奥朗德也和卡梅伦一起呼吁欧盟减少对民众生活的干涉。其社会党在欧洲议会选举中惨败于极右翼的国民阵线。
“欧洲必须听听法国所发生的事情，”他还表示，如果欧元区无法恢复增长和为失业者创造就业，未来几年将会有更多选民反对欧盟。
梅克尔表示，领导人同意下一届欧盟执委会将集中精力增强欧盟经济体的竞争力，同时进一步发展欧洲的货币联盟、统一的能源与气候政策和统一的外交政策。
虽然卡梅伦热衷于更多权力回归各成员国，希望欧盟条约拿掉“更紧密联盟”字眼，但条约不太可能更改。(完) (编译 郑茵/许娜/王翔琼/朱晓军；审校 张荻)
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