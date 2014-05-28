《焦点》欧洲议会选举中反欧派引发震荡，欧盟领导人急思善后良策

**乌克兰局势**

领导人也讨论了乌克兰局势，承诺将向新当选总统波罗申科提供支持，并警告若俄罗斯进一步破坏乌克兰东部稳定，可能会对其加大经济制裁力度。

梅克尔表示，自波罗申科周日大选获胜以来，俄方展现出一些积极信号；俄罗斯应该封锁其与乌克兰的边境，防止乌克兰东部俄语区的分离分子得到物资补给。

奥朗德也和卡梅伦一起呼吁欧盟减少对民众生活的干涉。其社会党在欧洲议会选举中惨败于极右翼的国民阵线。

“欧洲必须听听法国所发生的事情，”他还表示，如果欧元区无法恢复增长和为失业者创造就业，未来几年将会有更多选民反对欧盟。

梅克尔表示，领导人同意下一届欧盟执委会将集中精力增强欧盟经济体的竞争力，同时进一步发展欧洲的货币联盟、统一的能源与气候政策和统一的外交政策。