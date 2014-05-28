《全球重要经济事件一览表》--5月28日-6月4日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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5月28日(三)
伦敦--英国财政副大臣艾德礼介绍财政部新的研究成果，内容有关苏格兰留在英国内的益处。
美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在路易斯安那州立大学银行学研究院发表讲话(0010)。
东京--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，主题为危机后的货币政策(0000)。
东京--欧洲央行执委会委员莫尔许在日本央行讲话(0500)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)讲话，主题为“全球化世界中的货币政策和宏观审慎政策”(1000)。
法兰克福--欧洲央行副总裁欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会(1300)。
5月29日(四)
马德里--西班牙央行林德宣布经济学家会议开幕(0800)。
美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该联储主办的通胀、货币政策和公众会议上发表讲话(1230)。前美联储副主席科恩参加此次会议的“政策目标和框架”小组讨论会(1730)。
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)和助理部长Amias Gerety在金融知识与教育委员会(FLEC)的公开会议上讲话。
日本冲绳--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对商界领袖发表讲话。
5月30日(五)
美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的“通胀、货币政策与公众”会议上发言(1230)。
美国斯坦福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与“最后贷款人法规：历史视角”讨论(1800)。费城联邦储备银行总裁普洛瑟和旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加有关“根据规则制定政策：从理论到实践”的讨论(2100)。
芝加哥--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话(0130)。
都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在ISME 2014年度午餐会上发表讲话(1130)。
6月2日(一)
华盛顿--美国财长杰克卢和财政部次长David Cohen发表讲话。
伊斯坦布尔--土耳其伊斯坦布尔中央银行学院主办2014年宏观研讨会(至6月3日)。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将就当前的经济形势和货币政策发表讲话(0700)。
阿姆斯特丹--欧洲央行执委莫尔许参加德伊森贝赫金融学院 (Duisenberg School of Finance)组织的国际研讨会(1030)。
6月3日(二)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在历史博物馆一项展览上发表讲话。
悉尼--澳洲央行(RBA)召开议息会议(0430)。
6月4日(三)
布鲁塞尔--七国(G7)峰会(至6月5日)。出席嘉宾包括：加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国领导人，欧洲理事会主席和欧盟执委会主席。
伦敦--2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)。
渥太华--加拿大央行公布关键政策利率。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果