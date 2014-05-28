美国个股：花旗料第二季市场营收最多下降25%，因固收交易低迷--CFO

路透纽约5月27日 - 花旗集团 财务长(CFO)John Gerspach周二表示，预计集团第二季市场营收较上年同期下降20%至25%，因固定收益交易较为低迷。

Gerspach在投资者会议上发表讲话，把营收预计下降归咎于地缘政治事件、全球经济环境的不确定性以及价格波动较低。

他的讲话暗示，自摩根大通 在5月初表示预计第二季市场营收下降20% 以来，大型银行的交易营收尚无改善。

Gerspach还表示，花旗集团仍预计消费银行业务营收将为约93亿美元，与第一季持平。

花旗集团不包括法律事务及重新定位费用在内的核心支出料较第一季“稍有下降”。Gerspach称，法律事务和重新定位费用将与第一季相仿，约为11亿美元，不过用于诉讼的部分可能较小。

在回答提问时，Gerspach称预计今年稍早报导过的墨西哥应收贷款欺诈事件将不会带来额外支出。

花旗周二在纽约证交所收高0.59%，报47.57美元。(完)