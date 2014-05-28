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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月28日

*工商时报：

--台湾国发会指出，金融、生产、消费及贸易等四个层面皆呈回升，4月景气亮出连续第三个月绿灯，景气综合判断分数升至近35个月最高，领先指标更连续20个月回升，显示经济情势审慎乐观。

--前民进党主席施明德、前国安会秘书长苏起等蓝绿人士，昨日提出“处理两岸问题的五原则”，内容包括尊重现状、不改变现状，建议现阶段用“大一中架构”，取代一中原则，以共识决处理双方关切的事务。

--中国外汇管理局3月底同步核准华南金 和兆丰金 旗下投信的QFII(合格境外机构投资者)额度，其中华南金旗下华南永昌投信已抢先送件申请纯A股基金，主管机关近期也已核准，华南金的华南永昌中国A股基金可望成为公股发行纯A股基金首例。

--中韩年底可能签定FRA(自由贸易协定)，副总统吴敦义指出，台湾若没有加入亚洲整合，占台湾出口约略40%的中国大陆、香港市场会失掉，且高达54%的出口亚洲占比也会势微。

*经济日报：

--鸿海 旗下国基拟合并亚太电信 生变数，由于两家公司合计持有700MHz及900MHz频谱频宽超标，加上国基采购华为第四代行动通讯(4G)设备仍未获准，两大因素将是左右国基与亚太的关系是否能从入股进展至合并的关键。

--行政院副院长毛治国宣布，将以新版企业并购法、产业升级转型方案，活络并购市场。近期，经济部将推出200亿台币产业再造计划，鼓励创投与私募业者带动企业并购热潮，让产业茁壮。

--元大金 董事长王荣周强调，将以证券、银行、寿险三引擎同步启动带动获利成长，并配合今年起寿险加入集团，决议增设一名保险背景独立董事，由齐莱平担任。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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