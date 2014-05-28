《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
*工商时报：
--台湾国发会指出，金融、生产、消费及贸易等四个层面皆呈回升，4月景气亮出连续第三个月绿灯，景气综合判断分数升至近35个月最高，领先指标更连续20个月回升，显示经济情势审慎乐观。
--前民进党主席施明德、前国安会秘书长苏起等蓝绿人士，昨日提出“处理两岸问题的五原则”，内容包括尊重现状、不改变现状，建议现阶段用“大一中架构”，取代一中原则，以共识决处理双方关切的事务。
--中国外汇管理局3月底同步核准华南金 和兆丰金 旗下投信的QFII(合格境外机构投资者)额度，其中华南金旗下华南永昌投信已抢先送件申请纯A股基金，主管机关近期也已核准，华南金的华南永昌中国A股基金可望成为公股发行纯A股基金首例。
--中韩年底可能签定FRA(自由贸易协定)，副总统吴敦义指出，台湾若没有加入亚洲整合，占台湾出口约略40%的中国大陆、香港市场会失掉，且高达54%的出口亚洲占比也会势微。
*经济日报：
--鸿海 旗下国基拟合并亚太电信 生变数，由于两家公司合计持有700MHz及900MHz频谱频宽超标，加上国基采购华为第四代行动通讯(4G)设备仍未获准，两大因素将是左右国基与亚太的关系是否能从入股进展至合并的关键。
--行政院副院长毛治国宣布，将以新版企业并购法、产业升级转型方案，活络并购市场。近期，经济部将推出200亿台币产业再造计划，鼓励创投与私募业者带动企业并购热潮，让产业茁壮。
--元大金 董事长王荣周强调，将以证券、银行、寿险三引擎同步启动带动获利成长，并配合今年起寿险加入集团，决议增设一名保险背景独立董事，由齐莱平担任。(完)
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果