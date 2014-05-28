国际油市：美国原油持于104美元上方，地缘政治影响抵消库存增长预期

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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由于美国周一休假，本周的一周库存数据公布时间将稍晚于平时。美国石油协会(API)将在周三稍晚发布报告，能源资料协会(EIA)将在周四发布数据。
利比亚班加西的伊斯兰武装组织Ansar al-Sharia领导人周二警告美国不要干涉，否则将面临比索马里、伊拉克或阿富汗更糟糕的处境。
乌克兰空军和空降部队对亲俄叛军的进攻周二进入第二天，逾50名亲俄武装份子丧生。此前乌克兰新当选总统誓言要一劳永逸地扫清东部的叛乱。
据装运数据和行业消息人士，伊拉克南部终端的石油出口5月有望创下历史新高。这反映出继去年供应放缓后，该国在2014年努力加快供应。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/朱晓军；审校 徐文焰)
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美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。