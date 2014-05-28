国际油市：美国原油持于104美元上方，地缘政治影响抵消库存增长预期

由于美国周一休假，本周的一周库存数据公布时间将稍晚于平时。美国石油协会(API)将在周三稍晚发布报告，能源资料协会(EIA)将在周四发布数据。

利比亚班加西的伊斯兰武装组织Ansar al-Sharia领导人周二警告美国不要干涉，否则将面临比索马里、伊拉克或阿富汗更糟糕的处境。

乌克兰空军和空降部队对亲俄叛军的进攻周二进入第二天，逾50名亲俄武装份子丧生。此前乌克兰新当选总统誓言要一劳永逸地扫清东部的叛乱。

据装运数据和行业消息人士，伊拉克南部终端的石油出口5月有望创下历史新高。这反映出继去年供应放缓后，该国在2014年努力加快供应。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻