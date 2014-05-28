《中国报摘》--其他报纸重要消息5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
**上海证券报**
--中国证监会私募基金监管部副主任刘健均表示，国务院法制办仍在积极推进私募投资基金管理暂行条例立法，证监会将考虑先制定过渡性规章，规范私募基金监管。
--中原证券已通过港交所上市聆讯，近日启动了上市前预路演，将于下月在港招股集资3亿美元；而广发证券 近日也被传出与投行接触，拟发行H股集资10亿美元。
--保监会数据显示，今年前四月险资投资股票和证券基金数量为8,220.22亿元人民币，占比10.08%，创年内新低。
**第一财经日报**
--消息人士透露，广东省将于6月9日或10日开始组建承销团，10个试点地区地方债自发自还或将于6月启动。
**东方早报**
--中国银联助理总裁胡莹表示，银联将扩大TSM平台（可信服务管理）的机构接入规模，推动移动支付平台扩容，今年计划完成100家承接银行的合作。
**21世纪经济报 道**
--中国人寿集团总裁缪建民透露，集团正在筹划拿下支付、证券和银行等金融牌照，实现从大型金融保险集团向全牌照金融服务集团的转型。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果