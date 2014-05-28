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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月28日

**上海证券报**

--中国证监会私募基金监管部副主任刘健均表示，国务院法制办仍在积极推进私募投资基金管理暂行条例立法，证监会将考虑先制定过渡性规章，规范私募基金监管。

--中原证券已通过港交所上市聆讯，近日启动了上市前预路演，将于下月在港招股集资3亿美元；而广发证券 近日也被传出与投行接触，拟发行H股集资10亿美元。

--保监会数据显示，今年前四月险资投资股票和证券基金数量为8,220.22亿元人民币，占比10.08%，创年内新低。

**第一财经日报**

--消息人士透露，广东省将于6月9日或10日开始组建承销团，10个试点地区地方债自发自还或将于6月启动。

**东方早报**

--中国银联助理总裁胡莹表示，银联将扩大TSM平台（可信服务管理）的机构接入规模，推动移动支付平台扩容，今年计划完成100家承接银行的合作。

**21世纪经济报 道**

--中国人寿集团总裁缪建民透露，集团正在筹划拿下支付、证券和银行等金融牌照，实现从大型金融保险集团向全牌照金融服务集团的转型。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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