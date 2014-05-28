《香港报摘》--信报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
* 头版头条：
--港铁 宣布票价平均加幅3.6%，同时推出三项优惠措施涉及金额共约5亿港元，与本次票价调整带来收入相若。
* 其他：
--新鸿基证券创办人之子冯永祥获澳洲昆士兰州政府选中，可进一步提交在凯恩斯及黄金海岸兴建新赌场的详细方案。冯永祥去年提出在凯恩斯兴建Aquis赌场度假村项目，总投资额达81.5亿澳元。
--香港皮鞋制造及零售商利信达 行政总裁刘舜慧称，公司今年将加快拓展电子商贸业务，并把旗下的CNE品牌转型为电商品牌，现有的57间店舖将陆续关闭，改在大型商场重新开设6-10间品牌体验店。
--香港政府此前修订双倍印花税其中对换楼客退税限制后，昨日又宣布，日后若要调整税率，将放弃“先订立、后审议”，改为采用新条例草案形式进行，以加快条例的审议。
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果