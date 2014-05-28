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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:32 BJT

《香港报摘》--信报5月28日

* 头版头条：

--港铁 宣布票价平均加幅3.6%，同时推出三项优惠措施涉及金额共约5亿港元，与本次票价调整带来收入相若。

* 其他：

--新鸿基证券创办人之子冯永祥获澳洲昆士兰州政府选中，可进一步提交在凯恩斯及黄金海岸兴建新赌场的详细方案。冯永祥去年提出在凯恩斯兴建Aquis赌场度假村项目，总投资额达81.5亿澳元。

--香港皮鞋制造及零售商利信达 行政总裁刘舜慧称，公司今年将加快拓展电子商贸业务，并把旗下的CNE品牌转型为电商品牌，现有的57间店舖将陆续关闭，改在大型商场重新开设6-10间品牌体验店。

--香港政府此前修订双倍印花税其中对换楼客退税限制后，昨日又宣布，日后若要调整税率，将放弃“先订立、后审议”，改为采用新条例草案形式进行，以加快条例的审议。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。（完）

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