中国房地产：安徽芜湖限购政策松动，二套房可享贴息贷款

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
路透上海5月28日 - 中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。
在贴息政策方面，通知明确，支持改善性住房需求。住房公积金缴存职工，提供家庭只有一套住房证明的情况下，允许购买改善性住房申请办理贴息贷款，但每年贴息金额要按照同期住房商业贷款基准利率上浮不超过10%的利率与同期住房公积金贷款基准利率上浮不超过10%的差额计算；同时允许缴存个人申请住房公积金贴息贷款。
同时支持外地调入芜湖市区人员使用住房公积金贷款购房。外地（含芜湖市辖县）调入芜湖市区工作，在外地住房公积金贷款还清的情况下，在芜湖市区范围内购买首套自住住房，允许按照芜湖市首次住房公积金贷款政策办理。
在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，此前住房和城乡建设部专家曾称，这一方向没错。
今年以来中国房地产业高位回调，地区分化加剧，部分城市承受高库存压力，据链家地产市场研究部稍早统计，从二季度初开始，地方政府出台宽松调控政策的已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州等七个城市。另外，天津、广州南沙、佛山高明、常州和福建也都传出过调控松动的传闻。 (完)
参看通知详情，请点选 here (发稿 徐永；审校 张喜良)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。