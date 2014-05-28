中国房地产：安徽芜湖限购政策松动，二套房可享贴息贷款

路透上海5月28日 - 中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。

在贴息政策方面，通知明确，支持改善性住房需求。住房公积金缴存职工，提供家庭只有一套住房证明的情况下，允许购买改善性住房申请办理贴息贷款，但每年贴息金额要按照同期住房商业贷款基准利率上浮不超过10%的利率与同期住房公积金贷款基准利率上浮不超过10%的差额计算；同时允许缴存个人申请住房公积金贴息贷款。

同时支持外地调入芜湖市区人员使用住房公积金贷款购房。外地（含芜湖市辖县）调入芜湖市区工作，在外地住房公积金贷款还清的情况下，在芜湖市区范围内购买首套自住住房，允许按照芜湖市首次住房公积金贷款政策办理。

在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，此前住房和城乡建设部专家曾称，这一方向没错。

今年以来中国房地产业高位回调，地区分化加剧，部分城市承受高库存压力，据链家地产市场研究部稍早统计，从二季度初开始，地方政府出台宽松调控政策的已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州等七个城市。另外，天津、广州南沙、佛山高明、常州和福建也都传出过调控松动的传闻。 (完)

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