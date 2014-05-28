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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:34 BJT

金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,032.88点，跌0.86%。

中国股市：沪综指小幅收跌结束连两日反弹，信心不足致市场热点匮乏

香港股市：H股下滑，受累于中资银行股的跌势

中国汇市：人民币收贬近百点至本月低位，受企业分红购汇打压

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拉美股市：周二收低，乌克兰军队与亲俄叛军的冲突进入第二天，逾50名亲俄武装分子丧生。地缘政治的紧张局势打击了投资者对新兴市场的冒险意愿。MSCI明晟拉美股市指数 下跌1.4%。巴西股市Bovespa指数 收低1.44%，报52,172.36，国有石油公司Petroleo Brasileiro SA 下挫约2%，拖累大盘。

拉美汇市：拉美货币下跌，因乌克兰局势再度紧张

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南非股市：结束六日连涨，收低0.33%，因数据显示铂金(白金)矿大规模罢工，已经把经济推到衰退的边缘。指标Top-40绩优股指数 收跌0.33%，报44,859.43点；综合指数 也下跌0.39%至49,824.45点。

南非汇市：兰特兑美元走软，此前南非公布的GDP数据疲弱

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印度股市：连续第二日收低，投资者在等待新总理及其内阁的实质政策时，继续对印度国家银行 (SBI)等近期表现出色的个股获利了结。指标股指BSE指数 收低0.68%， 报24,549.51点。NSE指数 收低0.56%，报7,318。

印度汇市：卢比录得逾两个月最大单日跌幅，受股市持续获利了结和月末进口商的美元买需打击。卢比兑美元 收在59.04/05，周一收报58.71/72。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收低2.58%，报710.88点。指标RTS指数 跌2.86%，报1,297.500点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.59%，至34.4060卢布；卢布兑欧元 跌0.59%，至46.9100卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 龚芳)
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