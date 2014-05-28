金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,032.88点，跌0.86%。
中国股市：沪综指小幅收跌结束连两日反弹，信心不足致市场热点匮乏
香港股市：H股下滑，受累于中资银行股的跌势
中国汇市：人民币收贬近百点至本月低位，受企业分红购汇打压
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拉美股市：周二收低，乌克兰军队与亲俄叛军的冲突进入第二天，逾50名亲俄武装分子丧生。地缘政治的紧张局势打击了投资者对新兴市场的冒险意愿。MSCI明晟拉美股市指数 下跌1.4%。巴西股市Bovespa指数 收低1.44%，报52,172.36，国有石油公司Petroleo Brasileiro SA 下挫约2%，拖累大盘。
拉美汇市：拉美货币下跌，因乌克兰局势再度紧张
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南非股市：结束六日连涨，收低0.33%，因数据显示铂金(白金)矿大规模罢工，已经把经济推到衰退的边缘。指标Top-40绩优股指数 收跌0.33%，报44,859.43点；综合指数 也下跌0.39%至49,824.45点。
南非汇市：兰特兑美元走软，此前南非公布的GDP数据疲弱
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印度股市：连续第二日收低，投资者在等待新总理及其内阁的实质政策时，继续对印度国家银行 (SBI)等近期表现出色的个股获利了结。指标股指BSE指数 收低0.68%， 报24,549.51点。NSE指数 收低0.56%，报7,318。
印度汇市：卢比录得逾两个月最大单日跌幅，受股市持续获利了结和月末进口商的美元买需打击。卢比兑美元 收在59.04/05，周一收报58.71/72。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收低2.58%，报710.88点。指标RTS指数 跌2.86%，报1,297.500点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.59%，至34.4060卢布；卢布兑欧元 跌0.59%，至46.9100卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 龚芳)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果