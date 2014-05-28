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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月28日

路透香港5月28日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7528港元      )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周二收高69.23点，或0.42%，报16,675.5点。受助于最新一轮企业并购活动，
 且对欧洲央行将减息的预期刺激投资者对股市的胃纳。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       176.720   -0.05      28831            13.701       0.30
 中国铝业                       9.000   -1.42      14289             2.791      -0.32
 中国移动                      48.920   -0.08     240641            75.853       0.27
 中国人寿                      39.560   -0.35      36828            20.447       0.48
 中石油                       118.100   -0.86      32189             9.156      -0.72
 中石化                        89.740   -1.91      45739             6.957      -0.47
 汇丰控股                      52.190    0.54    1055042            80.924      -0.46
 中电信                        49.770   -0.54      10662             3.859       0.75
 中国联通                      14.810   -0.60     102018            11.482      -0.68
 兖州煤业                       7.810   -0.89      19107             6.055      -1.55
 华能国际                      41.840   -3.04      12708             8.109       0.49
 南方航空                      14.610    0.34       3999             2.265       0.68
 东方航空                      15.440   -1.22       3243             2.394       0.59
 中芯国际                       4.130   -1.90       8733             0.640      -1.48（完）
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