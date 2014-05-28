英国个股：必和必拓表示，澳洲Worsley Alumina部门将面临进行裁员

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
“我们不打算提供具体调整的细节，但显然会对部分领域的岗位产生一些影响。目前正在进行检视，预计不会中断运作。”
Worsley Alumina包括两部分资产，一是铝土矿，另一项是氧化铝精炼厂。当地所产铝土矿和氧化铝出口的客户，包括必和必拓在南非和莫桑比克的自家炼铝厂。
必和必拓表示，没有按资产类别公布员工数量，但澳洲媒体表示，Worsley直接和间接雇用的员工超过1,200人。
去年完成的扩产项目将Worsley冶炼级氧化铝产能提高110万吨，至每年460万吨。
必和必拓拥有Worsley Alumina的86%股权，合资伙伴Japan Alumina Associates和Sojitz Alumina分别拥有10%和4%。(完)
(编译/审校 郑茵/于春红/王翔琼/张若琪)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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