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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:43 BJT

英国个股：必和必拓表示，澳洲Worsley Alumina部门将面临进行裁员

“我们不打算提供具体调整的细节，但显然会对部分领域的岗位产生一些影响。目前正在进行检视，预计不会中断运作。”

Worsley Alumina包括两部分资产，一是铝土矿，另一项是氧化铝精炼厂。当地所产铝土矿和氧化铝出口的客户，包括必和必拓在南非和莫桑比克的自家炼铝厂。

必和必拓表示，没有按资产类别公布员工数量，但澳洲媒体表示，Worsley直接和间接雇用的员工超过1,200人。

去年完成的扩产项目将Worsley冶炼级氧化铝产能提高110万吨，至每年460万吨。

必和必拓拥有Worsley Alumina的86%股权，合资伙伴Japan Alumina Associates和Sojitz Alumina分别拥有10%和4%。(完)

(编译/审校 郑茵/于春红/王翔琼/张若琪)
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