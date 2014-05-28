中国保险：P2P网贷平台首度与财险机构合作，中国人寿试水承保--报载

路透上海5月28日 - 中国证券报周三报导，近日北京财路通网络科技公司与中国人寿财产保险股份公司北京分公司启动在保证保险、信用保险等领域合作。这是国内互联网金融市场中传统P2P(点对点)网贷平台与财险机构首度合作；财路通就此成为国内首家由保险公司承保的P2P网贷平台。

报导并援引业内人士表示，P2P引入第三方保险、第三方担保公司将是大趋势，可为投资者提供更大的信心支持。对于保险公司来说，尝试为P2P网贷平台提供保险业务是保险公司的业务创新，对保险公司的精算能力、风险控制能力均提出了更高的要求。

具体合作内容而言，双方共同选定通过财路通平台推介一款贷款产品，由财路通为通过该产品进行贷款的借款人投保贷款保证保险；中国人寿财险作为保险人，根据有关保险条款承担投资财产保险责任。中国人寿财险北京市分公司针对对方的投保需求，开发对应的贷款保证保险产品，并根据有关法律法规的要求完成产品的报批或报备工作。

其次，在信用保险方面，双方将另行协商选择适当领域共同开展信用保险业务合作的具体合作方案；此外，在其他财产保险领域，双方共同创新业务合作模式，推动在贷款抵押物财产保险以及其他财产保险领域的业务合作。

“通过引入财险相关业务，投资者可以降低投资风险。从长期来看，此次合作是对客户投资保障机制的调整和完善；从短期来看，可以作为营销策略应对P2P网贷市场的激烈竞争，”报导援引财路通人士称。

实际上，P2P作为互联网金融的一个领域，也成为保险可能介入的环节之一。2012年3月，中国平安 率先推出保险系的网络投融资平台“陆金所”。其后，中国人寿 、太平人寿等保险公司先后成立电商部门或全资子公司，尝试触碰互联网金融的“蛋糕”。