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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:56 BJT

全球金市：金价创三个半月新低，因美国数据强劲且中国进口减少

美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持本季经济成长加速的观点 。该数据带动美股标准普尔500指数升至新高，打压金价。

中国4月自香港进口的黄金量降至14个月低点，因进口银行库存充足，需求走软，且人民币汇率走低。

在美国可能撤走刺激政策及全球第二大黄金购买国--印度需求疲弱之际，中国近期一直是金价的重大支撑因素。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周二黄金持仓量增加8.39吨，至785.28吨。

现货铂金(白金) 继昨日下跌后仍大致处于跌势，之前新南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi承诺，将调解目前已进入第五个月的矿工罢工。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 王翔琼/于春红/王兴亚/龚芳)
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