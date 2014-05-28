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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:03 BJT

中国保险：1-4月保费收入8,361.37亿元，同比增长29.3%--保监会

路透北京5月28日 - 中国保监会公布2014年1-4月保险统计数据显示，原保险保费收入8,361.37亿元人民币，同比增长29.30%，总资产较年初增长7.39%，至89,009.95亿元。

数据显示，保险资金运用余额81，589.89亿元，较年初增长6.14%。

银行存款23，101.39亿元，占比28.31%；债券34，995.87亿元，占比42.89%；股票和证券投资基金8，220.22亿元，占比10.08%；其他投资15，272.41亿元，占比18.72%。

　　保监会数据并显示，产险公司总资产11,906.64亿元，较年初增长8.82%；寿险公司总资产72,778.00亿元，较年初增长6.63%；再保险公司总资产2,770.72亿元，较年初增长31.69%；资产管理公司总资产206.09亿元，较年初增长8.03%。 　　

同期净资产9,263.31亿元，较年初增长9.31%。（完）

欲浏览详情请点选中国保监会网站(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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