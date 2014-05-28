路透专访：日本银行业者可因应债券收益率窜升--日央行金融机构局长

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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随着日本央行目前购入每月新发公债的70%，投资10年期公债当前的收益率仅为0.6%，而通胀率已经升至1.3%。
尽管投资日债的回报率如此低，但银行业者仍不愿意将资金转向海外或者是增加信贷。日本4月银行放款余额较上年同期仅增加2.1%。
但卫藤公洋表示，量化及质化货币宽松(QQE)政策的初步成功，正在逐渐推动银行业者重新考虑其资产组合策略。
在QQE政策推出前，银行业者持续大量购买日债，因他们假定通缩将会持续下去，意味着所持有的日债价值不会受到通胀的侵蚀。
卫藤公洋指出，随着通胀预期升高，银行业者正调整投资组合，以降低未来利率进一步上升的风险。
“对日圆债券的投资在明显减少，主要是大型银行投资下滑。就地区银行而言，越来越多的银行不愿增加对日圆利率风险的敞口，”他说。(完) (编译 龚芳/王兴亚；审校 李爽)
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美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。