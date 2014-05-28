路透专访：日本银行业者可因应债券收益率窜升--日央行金融机构局长

随着日本央行目前购入每月新发公债的70%，投资10年期公债当前的收益率仅为0.6%，而通胀率已经升至1.3%。

尽管投资日债的回报率如此低，但银行业者仍不愿意将资金转向海外或者是增加信贷。日本4月银行放款余额较上年同期仅增加2.1%。

但卫藤公洋表示，量化及质化货币宽松(QQE)政策的初步成功，正在逐渐推动银行业者重新考虑其资产组合策略。

在QQE政策推出前，银行业者持续大量购买日债，因他们假定通缩将会持续下去，意味着所持有的日债价值不会受到通胀的侵蚀。

卫藤公洋指出，随着通胀预期升高，银行业者正调整投资组合，以降低未来利率进一步上升的风险。