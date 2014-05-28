中国货币市场：七天回购开盘报3.19%，上日加权利率3.2102%

标题新闻：截至4月19日美国货币市场基金总资产减少168.8亿美元，至2.63万亿美元-ICI
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路透上海5月28日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.19%，上日该期限加权平均利率为3.2102%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.19% 2.55% 3.2102%
周二银行间市场质押式回购总成交金额8,920.13亿元，其中隔夜品种成交7,720.23亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦