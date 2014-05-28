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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 09:07 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.19%，上日加权利率3.2102%

路透上海5月28日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.19%，上日该期限加权平均利率为3.2102%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.19% 2.55% 3.2102%

周二银行间市场质押式回购总成交金额8,920.13亿元，其中隔夜品种成交7,720.23亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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