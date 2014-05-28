港报社评：削20%旅客过分，限「一签多行」足矣--信报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
特首梁振英昨天承认，在周一举行的香港策略发展委员会会议上，他曾主动征询与会者对削减20%自由行旅客的想法，但强调政府现阶段还没有建议，只是在听取各方意见。
可是，政府一试水温，零售及租务股昨天即时应声下跌，显示内地旅客对香港消费市道举足轻重。一旦限制自由行及减少来港旅客，零售、餐饮、酒店、运输等行业首当其冲，对经济和民生产生的涟漪效应不容忽视。
况且香港素以自由港享誉国际，若限制游客入境，难免予世人不欢迎游客的印象，令香港的声誉受损。
当然，香港面对内地旅客连年增加而衍生连串副作用的现实，大家都必须正视，先行采取适切举措以减慢或停止内地旅客的增长，乃至减少一些数量，也是权宜之计，无可厚非。
只是这削减20%如何执行呢?难道设定每天的旅客入境量，在关口够数就「落闸」拒进吗?淡季和旺季又如何处理?还有倘若内地民众感到遭受歧视，则你想削减20%，结果来少了40%、50%，香港经受得起吗?
故此，最切实可行、简单直接之策，就是从优化「一签多行」入手，减少每日来回多次的入境者，改为只可「一日一行」、甚至「一周一行」，当收立竿见影之效。
事实上，「一签多行」政策已超越旅游范畴，变成利于港深两地民众频繁交往的措施；频密来港者，不少是处理商务或财务所需，以及在深圳生活的港籍儿童父母，对于这些人士，当局大可通过其他签注放行，而非与旅游性质綑绑，变成顾此失彼。特区政府及早与内地当局商议优化「一签多行」制度，总比奢言削减20%旅客来得实际吧!
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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