港报社评：自由行塞翁失马，港化危为机--经济日报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
港府昨承认正研议大削20%自由行客，惟无论自由行冻结甚或减少，港府须向公众交代理据，并藉开拓新客源等助业界应变。香港更应反思过度依赖自由行，痛定思痛谋经济多元化。
对自由行设限，港府已不得不面对。此因自由行已成中港矛盾主要来源，不但港人有怨气，中央亦对港府处理不善，令原意惠港的自由行，反添中港矛盾甚具怨言。此令今年初仍好整以暇，预计旅客量未来10年倍增至每年1亿人的港府，急转軚谋对自由行设限。
惟港府若真的要限制自由行，切忌病急乱投医。港府若一刀切「落闸」，那香港酒店、零售、运输等行业与从业员生计，势受极大打击。 港府更要与相关业界筹谋应对之策，此应有短策与长策。短策固是设法以质补量，吸纳消费较高的内地过夜客外，并增加对其他海外市场的推广，扭转海外旅客来港人数跌势，弥补自由行减少的冲击；长策则是速谋扩容，除增加景点、购物点，更要缓减旅业对交通系统与社区的压力，如此才能重增旅客量，更促旅业可持续、健康发展。 港府与港人更应藉此思考香港经济路向。在2003年沙士后，中央推出自由行助香港捱过经济低谷，其正面作用毋庸置疑。惟亦因自由行生意太易赚，令香港缺乏危机感，过度依赖旅业而未力拓其他新产业。 香港经济支柱本来就不多，旅业得益于自由行猛增的发展模式亦已走到尽头，香港必须痛定思痛，大力推动经济多元发展，尤其资讯科技、专业服务业等，为经济与就业多建新支柱，才能减少对旅业与自由行的依赖，令香港经济在更多驱动引擎下，走得更稳更远。
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果