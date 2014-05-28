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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:56 BJT

港报社评：自由行塞翁失马，港化危为机--经济日报5月28日

港府昨承认正研议大削20%自由行客，惟无论自由行冻结甚或减少，港府须向公众交代理据，并藉开拓新客源等助业界应变。香港更应反思过度依赖自由行，痛定思痛谋经济多元化。

对自由行设限，港府已不得不面对。此因自由行已成中港矛盾主要来源，不但港人有怨气，中央亦对港府处理不善，令原意惠港的自由行，反添中港矛盾甚具怨言。此令今年初仍好整以暇，预计旅客量未来10年倍增至每年1亿人的港府，急转軚谋对自由行设限。

惟港府若真的要限制自由行，切忌病急乱投医。港府若一刀切「落闸」，那香港酒店、零售、运输等行业与从业员生计，势受极大打击。 　　港府更要与相关业界筹谋应对之策，此应有短策与长策。短策固是设法以质补量，吸纳消费较高的内地过夜客外，并增加对其他海外市场的推广，扭转海外旅客来港人数跌势，弥补自由行减少的冲击；长策则是速谋扩容，除增加景点、购物点，更要缓减旅业对交通系统与社区的压力，如此才能重增旅客量，更促旅业可持续、健康发展。 　　港府与港人更应藉此思考香港经济路向。在2003年沙士后，中央推出自由行助香港捱过经济低谷，其正面作用毋庸置疑。惟亦因自由行生意太易赚，令香港缺乏危机感，过度依赖旅业而未力拓其他新产业。 　　香港经济支柱本来就不多，旅业得益于自由行猛增的发展模式亦已走到尽头，香港必须痛定思痛，大力推动经济多元发展，尤其资讯科技、专业服务业等，为经济与就业多建新支柱，才能减少对旅业与自由行的依赖，令香港经济在更多驱动引擎下，走得更稳更远。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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