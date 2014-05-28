港报社评：旅游城市却闭门谢客，折射塘水滚塘鱼必死--明报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
特首梁振英连续两日谈到旅客问题，主旨是接待能力未及增加之前，要调控旅客来港人数。这是反映衰败的表征，但是香港却没有选择，只能走上衰败之途，使人浩叹。即使这样，就调控旅客人数仍要有科学数据参考，减少对业界以至整体经济的冲击。另外，此事折射最重要的一点，是香港迫切需要土地用作建设，扩大发展空间，才可以改变生意盈门而闭门不纳的局面。
由于内地旅客对香港经济甚为重要，因此，有效调控的同时，要避免对经济构成冲击。要达成这个目标，政府要深入研究，提出数据，供持份者讨论和提供意见，即是决策必须科学化。
梁振英在策发会的会议上，据知主动提出聚焦讨论自由行，并就减少10%至30%自由行旅客，征询委员们的意见。不过，当日策发会讨论，梁振英即兴式征询意见，在缺乏数据之下，很难想像委员们可以提出什么真知灼见。
香港是旅游城市，理应广纳各方来客，但是香港确实吃不下，这是空间不足，无足够能力接待庞大旅客的结果。反映香港需要开拓空间、善用土地资源的迫切性。
香港塘水滚塘鱼，难以发展的困境，在接待旅客能力充分反映出来，香港发展需要的土地，并非仅止于兴建住宅，而是需要大量土地发展经济，因此，各方持份者应该认清香港竞争力之减弱，与欠缺可用土地有莫大关系。若以填海、划出一小部分郊野公园占地作发展之用，则日后接待7,000万、1亿甚至更多旅客，都不会有什么困难；若香港仍然划地为牢、故步自封，则不仅旅游业没有空间发展，其他经济活动也难以突破瓶颈。
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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