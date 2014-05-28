中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2521元，上日收报6.2486元

人民币汇率：3月实际与名义有效汇率均创30个月新低--BIS
路透上海4月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低，上月修正后为降0.97%。
路透上海5月28日 - 中国人民币兑美元 周三开盘报6.2521元，上日收报6.2486元，具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.2521 6.1694 6.2486
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低，上月修正后为降0.97%。
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
* 人民币小幅收升，因欧元上涨压低美元指数 * 中间价或启动过滤机制，监管维稳意图明显 * 实需客盘购汇仍较多，大行适度提供美元流动性 * 结售汇数据对汇市影响不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。 他们并表示，月中实需客盘购汇仍较多，大行适度提供美元流动性。而外管局最新公布的3月结售汇数据整体向好，结合近期监管放松管制举措，预计4月数据也或继续趋于平衡，资金外流压力有望进一步缓解，但数据对汇市影响不大。 “最近市场行情比较清淡，没有趋势性的交易机会。这几天就是因为英国提前大选，英镑大幅上行，欧元走高，美元就下来了。”一中资行交易员称，“今天人民币升了一点，就是因为欧元上美指下。” 另位中资行交易员表示，近期的实需还是蛮多，美元兑人民币6.89上方阻力还依然很明