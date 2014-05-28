港报社评：削自由行，须以85,000为鉴--星岛日报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
行政长官梁振英抛出削减20%自由行客的试探气球，零售及相关概念股价本来已经因为内地来客消费力减弱而脚软，经此一吓就更加戏剧性「碌低」。
香港要解决「逼爆」问题，恰当做法是增建酒店和购物点等，扩大接待能力。如果这些基建一时之间难以赶上，市民的不满情绪达至沸点，来港旅客又继续大增，未尝不可作出适量调整，作为短暂的过渡性措施。
不过，实际现况并不是这样。内地打击贪腐，来港「豪客」消费比以前谨慎，香港高档消费市场，由时装至钟表珠宝，生意都大不如前，黄金周来客减少，连化妆品店销售额都下降。内地客消费曾令旺区铺租急升，但是现在开始多了空置铺位。
这种调整，恐怕不是短暂现象。中央反贪，不是三分钟热度。内地为过热的经济去杠杆化，收紧银根，楼价下跌，引发的财富蒸发效应，都会影响消费能力和意欲，香港同时要面对世界各地以至内地邻近地区的旅游业竞争。
香港在回归前后有过类似经验。初时楼价飞涨导致民怨沸腾，政府以年增85,000个住宅为目标大增供应，但是原来楼市本已到转角位，不待政府出招已经泡沫爆破急滑，结果政府的措施为楼市、经济和就业雪上加霜，市民生活更苦。
调节市场并非易如控制升降机，要它降至第几层就第几层，往往会「超额完成任务」。何况减自由行客需要中央出手修订措施，香港不能呼之则来挥之则去，一见势色不对就要中央朝令夕改。在控制自由行方面，要以85,000为鉴，贸然削减必吃苦果。
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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