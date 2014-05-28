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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:02 BJT

港报社评：个人游政策不宜作太大变动--文汇报5月28日

特首梁振英昨日表示，特区政府关注市民对个人游旅客量影响民生的意见，但有关减少20%个人游旅客的意见并非提议，现时仍在讨论阶段。事实上，个人游对香港经济、就业贡献巨大，影响广泛。鉴于个人游人数大量增加给香港市民带来一些不便，可以研究适当调整旅客量的方法，但个人游政策不宜作太大变动，以免对香港旅游市场乃至整体经济造成冲击。

个人游对香港经济繁荣、社会稳定功不可没。个人游不仅令旅游、零售直接受惠，也带旺了各行各业，创造了大量就业职位，对基层就业尤其重要。当然，访港的人数持续上升，对香港交通等公共设施产生挤迫的问题，引起香港市民的一些怨言。对此，有业界人士建议，调整「一签多行」措施，改为「一日一行」，酌量减少个人游旅客数目。有关建议回应市民的诉求，减轻香港社会的压力，特区政府可以研究其可行性，并向内地有关部门反映。

需要看到的是，由于个人游对香港各行各业影响重大，一旦政策发生太大变动，整体旅客人数骤然大幅下滑，社会未必能够承受，调整个人游政策必须小心谨慎。根据香港入境处公布的数字，今年「五一」黄金周，有38.8万人次内地旅客入境，较去年39.4万人次下降。

香港在经济低迷、最需要帮助时，要求内地同胞来港旅游消费挺港。内地同胞可不愿被呼之则来、挥之则去。是否需要对个人游政策作出重大变动，香港社会要小心考虑清楚。当前香港最重要的是，尽快做好旅游配套，包括兴建更多设施，做好分流安排，既满足旅游市场的需求，也平衡香港市民的利益。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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