专栏节选 :从首季财报的营业利益，体检上市柜公司报揭露的趋势--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月29日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年五月十五日是上市柜公司公布首季季报的大限，而季报公布，尤其是首季季报，是检视一家公司整年营运的最好机会，因此，首季的季报格外受到市场投资人重视。

通常我们看财报，至少要看三个报表，一是资产负债表、二是损益表、三是现金流量表。这是透过财务分析筛选有潜力企业的必备工具。这一周，我试图用一个指标──企业的营业利益，来检视首季季报中，企业的获利真相。

企业的营业利益，在损益表上，以营业收入减去销货成本，得出营业毛利，此时用营业毛利除以营业额，得出来的就是毛利率；营业毛利再扣掉推销费用、管理费用及研发费用，得出来的就是营业利益，这是企业本业的获利能力；再用营业利益除营业额，得出来就是营业利益率，也称营益率。我们检视一家企业的营运荣枯，通常会看毛利率与营益率。

**四大「惨」业翻身，汽车零组件拚转型**

从首季季报的揭露，我们发现今年上市柜公司至少出现了几个变化的大趋势，一是竞争集中化现象，大者恒大。像光学镜头模组大立光一枝独秀，玉晶光、先进光、今国光本业都赔钱。晶圆代工的龙头台积电首季本业赚五二五．二二亿元，比去年同期的四四四．二八亿元，可说是大幅成长；对比联电首季本业获利只有九．四亿元，双方差距愈拉愈大。

第二个现象是台湾过去最惨的四大「惨」业在第一季都翻身了，面板、ＬＥＤ、太阳能、ＤＲＡＭ首季都出现本业获利。这当中最惊艳的是ＤＲＡＭ，华亚科去年首季本业亏三．九九亿元，今年首季大赚一○七．二三亿元，华亚科首季净利一一二．四五亿元，税后ＥＰＳ（每股纯益）高达一．八五元，股价当然大涨。南亚科去年首季本业赚十一．一八亿元，今年首季赚三十九．五六亿元，税后净利达六十一．二七亿元，税后ＥＰＳ达○．二六元，在大减资前夕，股价仍受到重视。

三是天王巨星命运不同。今年股王大立光股价愈涨愈高，大立光首季营业利益达三十二．一三亿元，比起去年首季的十六．七五亿元，成长近倍，首季大立光税后净利达三十亿元，税后ＥＰＳ二十二．三六元，看起来全年税后ＥＰＳ挑战一百元不是梦；这些年力拚苹果订单的玉晶光，首季本业亏损三．九三亿元，比去年同期的一．三五亿元，多了近两倍，看起来两者距离愈拉愈远了。

不过，同样是涨到千元的企业，像外资力拱、股价涨到一四七八元的汉微科，首季本业获利四．六三亿元，已逊于去年首季的五．三一亿元，股价大涨后，本业没有展现更强劲的成长力，必须格外小心。

另一个落难的产业是触控面板，ＴＰＫ宸鸿终于扭转第四季的亏损，但是首季本业获利仍然只有二．八九七亿元，比起去年首季的六十．八三亿元，依然相去甚远。台湾触控面板产业仍然处在谷底，像去年本业亏六．○七亿元的洋华，首季本业又亏六．四八亿元；去年本业亏四．九九亿元的介面，首季再亏三．一四亿元；去年本业亏一○五．三五亿元的胜华，老板黄显雄发誓今年一定要赚钱，但是首季本业仍然大亏十二．四三亿元。

四是中小企业正全力拚转型，这其中最显着的是汽车零组件、工具机与云端设备股。这其中汽车零组件可说是大丰收的一季，举例来说，怡利电去年首季本业赚三三三四万元，这一季大赚一．七三亿元；同致从五七八二．三万元跳升到一．四九亿元；为升从八○四一万元跳升到一．五三亿元，股价也跟着翻涨了数倍；生产铸件的永冠，从一．三四亿元跳升到二．九四亿元；堤维西从九四二四．五万元拉升到一．九亿元。这些随着国际车厂快步成长的汽车零组件股，成为台股今年最大的亮点。

**新台币贬值，让工具机产业大有进展**

另外，拜新台币贬值之利，今年工具机产业也很有进展，像东台去年首季只小赚九一四万元，今年首季就赚进一．一八亿元；乔福从一八二七．六万元，跳升到四六○六．二万元；錩泰从亏损一三二七．五万元，变成获利三四九九万元；亚崴从四三四七．五万元，跳升到七二九○万元；程泰则从一．一一亿元，进展到一．七四亿元；跟着和大一起跃升的高锋，则从八七三．八万元，成长到六五○六．四万元，去年第一季高锋税后ＥＰＳ只有○．一三元，如今冲高到○．六五元。工具机靠着本业竞争力加上新台币贬值的助力，纷纷缔造好成绩，也让股价令人刮目相看。

另一个亮点是台湾电子业有很多中小型的零组件产业，纷纷在转型中建功。像连接器的嘉泽，首季获利从去年一．八四六亿元，成长到三．○三五亿元；宏致从亏损二四○九万元，到获利三九八四万元；散热的奇鋐从六三六万元成长到六八○七万元；冲压件的钜祥从四二○三万元，成长到一．二亿元；印表机耗材的诚研，去年首季亏损四七○七．二万元，今年首季本业获利二九○四．八万元；二线电源供应器厂伟训去年首季赚一九五九万元，今年首季获利七五九六万元，税后ＥＰＳ○．五六元，比去年一整年还高。

这是粗略翻阅季报的第一个感受，台股能够顺利攻上九千点，除了国际股市一直维持在高档外，国内明年有证所税、富人税，也让今年行情有赶天价的味道；但支撑台股最大助力仍是台股的本业成长力，今年第一季全体上市柜公司一四九三家，亏损的公司只有三五二家，是近几年新低；而全部上市柜公司获利三九一二亿元，较去年首季的三六二九亿元，成长八％，最难得的仍是本业的成长力。

今年首季最值得谈的是过去让台湾最忧心的「四大惨业」，今年首季纷纷出现亏转盈的讯号，ＤＲＡＭ的爆发力，文章一开始已提过。过去让台湾赔得最惨的面板产业，今年首季全部出现获利，例如友达去年首季亏十三．一亿元，今年首季获利六．五七亿元；群创今年首季也赚十一．七八亿元；二线的华映去年首季赔十三．一亿元，今年首季赚六．二五亿元；过去赔了好几年的彩晶、全台、凌巨，甚至是被友达拖累的佳世达，都出现亏转盈。不过，面板的友达、群创过去是大赔，如今只是小赚，未来的路仍充满考验。

另一个遭到中国挤压最大的太阳能产业，如今纷纷出现苦尽甘来的现象。今年首季除了益通等少数公司仍小赔外，已几乎是全数获利，这看得出台湾的太阳能厂有相当韧性。例如，新日光从亏损五．八九亿元，到获利三．六八亿元；茂迪从亏六亿元，到赚二．三五亿元；昱晶从亏四．九八亿元，到获利三．五三亿元；中美晶从亏八五七三万元，到赚四．四六亿元。上游生产导电浆的硕禾，去年首季赚一．五三亿元，今年首季赚三．四四三亿元，母公司从CD-R转型生产上游矽品圆的国硕，首季本业都赚二．六亿元。

太阳能是过去几年杀戮最惨的「惨业」，中国的无锡尚德（ＳＴＰ）宣告破产，江西赛维（ＬＤＫ）最后由政府出面纾困。中国很多没有效率小厂逐渐退出后，太阳能产业生态逐渐回到均衡状态，下一回合仍看大厂并小厂的整并动作，像新日光合并旺能后，已成太阳能电池厂的领先群，中国的保利协鑫则在上游矽晶圆领先。台湾的硕禾则在银浆与铝浆的导电浆竞争中，跻身全球前三大地位。

至于ＬＥＤ产业，两岸仍有激战，不过晶电在上游的磊晶制造已处在领先地位，晶电去年首季本业亏三．○五亿元，今年首季本业赚三．一九亿元；封装的亿光，去年首季本业赚三．三六亿元，今年首季拉高到四．八六亿元；宏齐、新世纪首季也出现转盈讯号，泰谷、璨圆依然亏损。

**电竞产业出现黑马，低迷钢铁业复苏**

除了这「四大惨业」纷纷反败为胜外，今年台股也崛起一些次产业，除了汽车零组件、工具机外，今年电竞产业爆出了很多黑马，像是去年本业大赚二十三．七六亿元的原主机板厂微星，今年首季本业大赚十．一六亿元，比去年成长一倍多；微星二○一一年全年税后ＥＰＳ只有○．三二元，一二年也只有一元，去年达二．三四元，今年首季达一．一五元，股价当然翻滚而上。主机板的技嘉今年首季本业获利六．八四亿元，也有五成的成长，今年首季税后ＥＰＳ也达一．一六元；电源供应器的伟训、连接器的海韵电也靠着电竞市场爆发。去年首季海韵电本业赚六○四六万元，今年首季赚一．二亿元，成长一倍，首季税后ＥＰＳ达一．三七元，都是难得的好成绩。

另外是农业题材的公司，像生产钾肥的东硷，首季本业获利从九○八四万元，跳升到一．九四八亿元，股价也跟着大涨。生产农药地工膜的惠光，首季本业从五八○四万元，成长到九○一三．七万元；兴农从一．六三亿元到一．八六亿元；龙灯从亏损五五八万元，变成获利九三○二．七万元，都是很显着的成长范例。

再来是产业已低迷很久的钢铁业，从去年起，不少生产螺帽的公司切入汽车产业，本业获利都强劲攀升。像世德从二六三五万元跳升到五六○二．六万元，首季的税后ＥＰＳ达一．七五元；三星科技从二．○一亿元，跳升到三．二八亿元；友信从四三六七万元，成长到八六二七．六万元，这些转入汽车供应链的螺帽厂，今年首季都大丰收。二线的春雨、嘉钢、强新也都逐渐增加汽车比重，本业也渐入佳境；刚刚上市的嘉钢也是如此，首季本业获利二一五一万元，比去年同期一一一三．五万元，成长近倍，首季税后ＥＰＳ○．七二元，今年有挑战三元的潜力。

企业竞争有赢家也有输家，首季季报本业表现不理想的，除了玉晶光、先进光、宏达电、ＴＰＫ宸鸿外；石化业的台苯、国乔、联成石化、中石化都出现显着转差现象。联成石化、中石化都出现亏损，台苯本业从五三○一．八万元跌回六○七．四万元，状况不理想；电信通路商神脑本业从五．八四亿元降到一．三二亿元，股价也跟着跌跌不休；而软板的台郡在一二及一三年全年税后ＥＰＳ都超过九元，今年首季本业从三．六亿元跌到五三五五万元，看样子高峰已过。

五月十五日季报公布后，我大约花了半天时间，把每一家上市公司的本业获利研究一遍，并抄下笔记，顺便提醒大家看财报，除了现金流量、资产负债表及损益表外，大家要特别留意企业本业的获利，这才是股价调整的源头！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。