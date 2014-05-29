专栏节选 :稻米理论与创新精神--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 研究人员发现，在盛产稻米的中国南方，人们比较相互依赖，也较会进行全方位的思考；反观在盛产小麦的北方，人们则较为独立，分析能力比较强。若拿亚洲和西方文化来做比较，这种特质更为明显。研究人员将此称为「稻米理论」（rice theory），在心理学上的差异，主要在于种稻需要较多的人力协助与整体规画，种麦的人力需求则较少。

另有研究显示，在面对矛盾情况时，美国人的反应会朝两极化发展，中国人的反应则较为缓和。此外，在假设某些状况下，预测人们的行为时，韩国人容易将环境因素当作自身行为的藉口，而非个性使然。亚洲人移民美国后，通常在一、二个世代之内，行为就会彻底的美国化。

东亚人倾向更全方面的思考，习惯从整体的角度切入，较少运用类别和形式逻辑。他们也强调改变，但在面临多方面的考量时，在各种选项中，倾向采取所谓的「中庸之道」。西方人注重分析，多运用逻辑来解释和预测行为。

以上这些研究或许可以解释，何以美国工程师较善于突破性的发明，而亚洲工程师则擅长于将所有元素整合成一个流畅的工作系统。

东方利用风水来挑选建地，蕴含着融合各种事物的复杂关系，这与西方藉由原子论或方法论来解决问题的思考模式相抵触；特别是美国，更专注于新科学的突破，从原子弹到新药，大多是这样背景下的产物。

台湾厂商与工程师擅长将新科技整合进新产品，这样的特质也反映在政治体制上。民主制度是在两位或以上的候选人中挑出一位，但亚洲社会偏好以协调来达成共识；不但中国如此，连采行民主制度已久的日本也是如此，政党的差异性并不大，多数政策是由政治精英藉着寻求共识的过程中达成。

中国北麦南稻的文化特质，也印证在台商西进的成败；台湾人发现，在中国南方设工厂简单多了，因为南方创造互助合作的可能性比北方高。

欧洲与亚洲相连，欧洲人也似乎受到东西方两种主要文化的影响；在欧洲人眼里，美国人过于军国主义、思考简单，以为透过目标导向，就可以改变伊朗或阿富汗的政治结构，却忽略了所处的现实环境。至于美国，也深受拉丁民族影响，其特质或许也会慢慢变得更有弹性。

尽管台湾也有深厚的稻米传统，但过去数十年来受到美国特质的影响，采行完善的民主制度，受到这样的影响，或许未来台湾也会发展成为更具创造力的制药和科技领域的突破者。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。