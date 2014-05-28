港报财经评论：蒙牛作后盾，捧现代牧业--经济日报5月28日

蒙牛作后盾，捧现代牧业 /林瑞芬

本周四期指结算日，至今月计，恒指虽有升幅近3.7%，但真是好睇不好食，周一大市成交额得三百多亿港元，昨日续低沉报423亿港元。恒指昨收报22,944，微跌18点，技术上，23,200左右之密集阻力位宜冲破，不然，6月又到世界杯，投资者无心恋战下，市况守于上升轨支持22,000，恐怕更闷到抽筋。小时图所见，RSI已在营造顶背驰，启示恒指上升动力减弱，除非周四前锐意挟淡杀熊证，不然，即市仍乏善可陈。

淡静闷市，低成交市况，炒卖的机会不多，策略上，仍然要侧重防守。至少在业务的收入上，也要有稳定的特质，建议可以留意现代牧业 ，该股的盈利能见度高，在于供奶中国内地乳品业龙头蒙牛 为主，已签订十年合约，由2008至2018年内，蒙牛会买现代牧业至少70%的原奶。目前，蒙牛持有现代牧业28%左右的股权，合作关系紧密，有强大后盾，先可以支援该股业务持续性增长，成为国内最大的奶牛养殖及原奶生产的供应商。目前公司畜群规模逾19万头，共有牧场26座，其中22座投入运营，4座新牧场在建。2015年将继续新建、整合3至4座牧场，争取在2015年底实现30座牧场规模。平均一个万头新牧场前期将购入约3,000青年牛，全年计划新购约6,000头牛，预计年底牛群规模突破20万头是大概率事件。公司生产实现规模化效益，更为有利控制成本。

4月以来，原奶价格略为回调，接近6月，也是奶源供应高峰期，可能遏抑原奶价格，惟中、长期原奶价格仍会保持高企稳定。据大和指出，作为上游乳业企业将更为受惠于原奶供应结构性短缺的问题，预期中国内地高品质原奶供应短缺的情况于2014至16年仍将持续，支撑奶价及为上游乳业企业带来强劲销售增长，并使其营业额的每年复合增长于2013至2016年达22%至38%。按图显示，现代牧业的资本开支在2010年度至2012年度最为大，到2013年度及2014年度回落持平，大和本月报告预测最快于2015年度可实现自由现金流正数，大大改善财政状况。

近半H股PB不足1倍，基建股秤先 /余少文

国企指数继续受制牛熊分界线，仍然憧憬大市可以破魔咒，尤其见到近半主板H股股价低于每股资产净值（NAV），显示H股估值仍是便宜，有望支撑国指向上冲。中国内地股市昨日走势反覆向下，国指亦跌43点或0.4%收10,082点，成交额降至64亿港元，是今年以来最低，只有24%主板H股可逆市上升；红筹指数跌6点，收4,301点，成交额31亿港元。虽然国指过去4日受制俗称牛熊分界线的250天平均线，但亦连续4日守住10,000大关，若然大市成交额继续缩减，因为过去多次出现成交额萎缩下成为大市见底讯号。目前见10天、20天、50天和100天线在9,885至10,015点区间汇聚，加上10天线升破50天线，发出“黄金交叉”讯号，只要指数最终守住50天线，向上突破的机会仍高。

若大市确实向上突破，打破五穷、六绝魔咒，上周提及的燃气、水泥、基建、通讯设备、证券、汽车等股份都可留意，此外，也可考虑市帐率（PB、股价除以每股资产净值）不足1倍的H股，因为中国明确要求各大国企不管是上市或是配售股份，上市价或配股价都不可低于每股资产净值，防止贱卖资产。有关部门也曾表示要对付PB长期不足1倍的公司。印象中，过去市旺时，中资股PB普遍都可高于1倍，若睇好后市的投资者，不妨向低PB的H股埋手。以H股去年底业绩及目前股数，计算了大部分主板H股的每股NAV，发现有47%股份的PB低于1倍，当中见到内银和基建股身影，逾半数内银股都跌入低PB名单，3只主要基建股亦同一命运。至于PB最低即股价较NAV折让最大是魏桥纺织 ，PB仅0.26倍，其次是中航国际 和北京北辰 的0.30倍和0.31倍；PB贴近1倍的有中铝国际 和徽商银行 ，彩虹电子 则为负资产。

当然，PB不足1倍不代表可以买入，因为股份长期低PB，一定有原因，如业绩差、管理层差等，如上述不足1倍PB的H股，当中47%去年业绩如非亏损便是盈利倒退，即使是亏转盈又或盈利增长的股份，部分要面对今年业绩逆转的可能性，如钢铁、内房股等，故低PB股宜考虑盈利增长稳定或政策扶持的股份，如内银、基建等会是稳健之选，尤其PB分别只有0.71、0.73及0.82倍的中交建设 、中国中铁 和中国铁建 。