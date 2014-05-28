港报财经评论：蒙牛作后盾，捧现代牧业--经济日报5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
蒙牛作后盾，捧现代牧业 /林瑞芬
本周四期指结算日，至今月计，恒指虽有升幅近3.7%，但真是好睇不好食，周一大市成交额得三百多亿港元，昨日续低沉报423亿港元。恒指昨收报22,944，微跌18点，技术上，23,200左右之密集阻力位宜冲破，不然，6月又到世界杯，投资者无心恋战下，市况守于上升轨支持22,000，恐怕更闷到抽筋。小时图所见，RSI已在营造顶背驰，启示恒指上升动力减弱，除非周四前锐意挟淡杀熊证，不然，即市仍乏善可陈。
淡静闷市，低成交市况，炒卖的机会不多，策略上，仍然要侧重防守。至少在业务的收入上，也要有稳定的特质，建议可以留意现代牧业 ，该股的盈利能见度高，在于供奶中国内地乳品业龙头蒙牛 为主，已签订十年合约，由2008至2018年内，蒙牛会买现代牧业至少70%的原奶。目前，蒙牛持有现代牧业28%左右的股权，合作关系紧密，有强大后盾，先可以支援该股业务持续性增长，成为国内最大的奶牛养殖及原奶生产的供应商。目前公司畜群规模逾19万头，共有牧场26座，其中22座投入运营，4座新牧场在建。2015年将继续新建、整合3至4座牧场，争取在2015年底实现30座牧场规模。平均一个万头新牧场前期将购入约3,000青年牛，全年计划新购约6,000头牛，预计年底牛群规模突破20万头是大概率事件。公司生产实现规模化效益，更为有利控制成本。
4月以来，原奶价格略为回调，接近6月，也是奶源供应高峰期，可能遏抑原奶价格，惟中、长期原奶价格仍会保持高企稳定。据大和指出，作为上游乳业企业将更为受惠于原奶供应结构性短缺的问题，预期中国内地高品质原奶供应短缺的情况于2014至16年仍将持续，支撑奶价及为上游乳业企业带来强劲销售增长，并使其营业额的每年复合增长于2013至2016年达22%至38%。按图显示，现代牧业的资本开支在2010年度至2012年度最为大，到2013年度及2014年度回落持平，大和本月报告预测最快于2015年度可实现自由现金流正数，大大改善财政状况。
近半H股PB不足1倍，基建股秤先 /余少文
国企指数继续受制牛熊分界线，仍然憧憬大市可以破魔咒，尤其见到近半主板H股股价低于每股资产净值（NAV），显示H股估值仍是便宜，有望支撑国指向上冲。中国内地股市昨日走势反覆向下，国指亦跌43点或0.4%收10,082点，成交额降至64亿港元，是今年以来最低，只有24%主板H股可逆市上升；红筹指数跌6点，收4,301点，成交额31亿港元。虽然国指过去4日受制俗称牛熊分界线的250天平均线，但亦连续4日守住10,000大关，若然大市成交额继续缩减，因为过去多次出现成交额萎缩下成为大市见底讯号。目前见10天、20天、50天和100天线在9,885至10,015点区间汇聚，加上10天线升破50天线，发出“黄金交叉”讯号，只要指数最终守住50天线，向上突破的机会仍高。
若大市确实向上突破，打破五穷、六绝魔咒，上周提及的燃气、水泥、基建、通讯设备、证券、汽车等股份都可留意，此外，也可考虑市帐率（PB、股价除以每股资产净值）不足1倍的H股，因为中国明确要求各大国企不管是上市或是配售股份，上市价或配股价都不可低于每股资产净值，防止贱卖资产。有关部门也曾表示要对付PB长期不足1倍的公司。印象中，过去市旺时，中资股PB普遍都可高于1倍，若睇好后市的投资者，不妨向低PB的H股埋手。以H股去年底业绩及目前股数，计算了大部分主板H股的每股NAV，发现有47%股份的PB低于1倍，当中见到内银和基建股身影，逾半数内银股都跌入低PB名单，3只主要基建股亦同一命运。至于PB最低即股价较NAV折让最大是魏桥纺织 ，PB仅0.26倍，其次是中航国际 和北京北辰 的0.30倍和0.31倍；PB贴近1倍的有中铝国际 和徽商银行 ，彩虹电子 则为负资产。
当然，PB不足1倍不代表可以买入，因为股份长期低PB，一定有原因，如业绩差、管理层差等，如上述不足1倍PB的H股，当中47%去年业绩如非亏损便是盈利倒退，即使是亏转盈又或盈利增长的股份，部分要面对今年业绩逆转的可能性，如钢铁、内房股等，故低PB股宜考虑盈利增长稳定或政策扶持的股份，如内银、基建等会是稳健之选，尤其PB分别只有0.71、0.73及0.82倍的中交建设 、中国中铁 和中国铁建 。
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果