港报财经评论：宽松政策制造自满情绪--信报5月28日

宽松政策制造自满情绪 /习广思

市场对人行放水依然充满着偏执性的憧憬，人行上周净投放1200亿元人民币，昨天正回购200亿元人民币，再缩减正回购力度，被视为提早放水。人行无疑是为6月资金紧张作准备，令市场资金层稍为放松。目前有三大因素加快经济减速，打贪反腐升级、内房下行、社会融资缩减，但从国务院总理李克强对“刺激”和“救市”等字眼的敏感程度来看，相信政策难以全面放松。早前有风声指出“有针对性的刺激措施”，及至短期预调微调等言论，均反映中国内地金融政策没有转向，反而年中微调或会加快，作为稳增长的手段。

中港股市继续疲弱，大市成交低迷。恒指无力再试23,000点水平，动力明显减弱，昨天收报22,944点；成交额423亿港元。撇除石药 逾40亿港元配股后，其实与周二市况差不多，大市在5月结算前续淡静。恒指5月未穷，反弹由蓝筹股逐批发力支持，先是汇控 和中移动 ，继而由香港地产股接力，但轮到大型国企时，内银内险股却乏力向上。国企指数受制于250天线阻力，小心指数动力减弱，恒指这轮反弹或在23,000点止步。石药大股东减持消息拖累医药股回落，但大市轮动情况未变。受惠中国计划年内淘汰600万辆汽车的消息，汽车股上扬，吉利 昨天升4.6%。蓝筹股表现胶着，资金炒作二三线股。

中国内地公布首季移动支付数据按年大增2.5倍，部分支付系统股急涨，创新支付 急升20%。潜水半新股低位见炒作，周一保利文化 、米格 急涨，昨天百奥家庭互动 从低位升10%，碧瑶 升近15%。欧美股市气氛持续向好，上周五标普500指数突破1,900 点新高，美股动力虽然不够，但道指及标普指数要落不落，如今反覆试探高位。欧洲政局大变，欧派势力或在欧洲议会中抬头，是欧债危机后的自然发展。欧洲股市周一晚急涨，反映选举结果未如市场预期般坏，皆因欧派虽然抬头，但拥护欧洲一体化的中左翼及中右翼政党控制了约70%席位。

澳元造淡胜算高 /苏子

近期澳元兑美元曾多次挑战0.94美元心理关口，可惜均无功而回，到上周初便在跌破10天及20天平均线后出现更严峻的沽压，并且连50天平均线亦未能提供足够的支持力，于上周二以大阴烛跌破后，便一直保持之下波动及收市。至于目前正在下跌中的10天平均线则正准备跌破50天平均线，预料今天可以顺利跌破，令澳元兑美元的短期技术走势进一步转劣，故有利汇价在跌破上周三的0.9205美元低位后，考验更关键的200天平均线支持。

由于澳元兑美元的日线DMI指标的ADX线，其读数已自4月中旬的接近38偏高水平大幅回落至目前的接近20水平；加上正Di线亦已跌至负Di线以下，反映澳元兑美元自今年3月下旬开始的强劲走势已正式告一段落，稍后料有甚高机会在跌破200天平均线支持后，下试0.90心理关口、3月20日所造的0.8991美元低位支持，以及上半年升幅的61.8％调整目标。短线而言，只要澳元兑美元的反弹没有重返50天平均线阻力以上波动及收市，预料整体走势将以反覆往下寻底为主，故采取候高建立短仓的策略将有较高胜算。

留意市场上有分析师作出警告，因为大宗商品价格有甚高机会继续下挫，故澳元汇价将难免被拖累而大幅走低；加上中国的经济增长情况并不稳定，使反映中国经济情况的澳元汇价看似被严重高估，故该分析师指出，兑美元的合理水平介乎在0.80至0.85美元间。换言之，稍后中国经济情况若再转劣，澳元兑美元大有可能跌破上半年的0.8656美元低位，创今年新低。昨天美元兑瑞郎触及10天平均线便成功止跌回升，已自上述低位回升至0.896美元以上。如稍后有力进一步突破上周的0.8972美元高位及高收，预料届时200天平均线及0.90美元心理关口将可顺利突破，并进一步挑战今年2月的0.9081美元高位。由于欧罗兑美元与美元兑瑞郎有极高的负相关性，因此，欧罗兑美元在美元兑瑞郎继续走高下，有较高机会继续保持目前的大弱势。