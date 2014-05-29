《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部400亿元人民币九个月期限国库现金定存9:00-9:30招标 农发行不超过50亿元实际剩余期限约六个月固息增发债10:00-11:00招标 天津赛瑞机器设备公司3.4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承 天津地下铁道集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和国开行主承 开滦集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 卧龙控股集团7.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 贵州久联企业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券和招商银行主承 中关村高科技中小企业2.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA)，北京银行主承 招商银行 20亿元三个月期同业存单报价发行，发行价格98.8391元 青海海东投资公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，银河证券和国开证券主承 北京京西鑫融投资投资管理公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 唐山丰南建投公司20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，首创证券主承 温州高新技术产业开发区投资建设开发公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券 主承 重庆市永川区惠通建设发展18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，日信证券主承 成都龙泉驿区国资投资经营20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，一创摩根证券和国开证券主承 金坛国发国际投资发展公司6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 天津市宁河县兴宁建设投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 东方航空 20亿元九个月期超短期融资券011460001，票面利率5.05% 广铝集团2.5亿元一年期短融041465004，票面利率7.90% 湖北长江产业投资公司4亿元一年期短融041466014，票面利率5.85% 申银万国证券15亿元三个月期短融071415005，票面利率4.68% 东方证券25亿元三个月期短融071408004，票面利率4.68% 南京商贸旅游发展集团3亿元一年期短融041463014，票面利率5.79% 上海莘庄工业区经济技术发展公司10亿元五年期中票101451022，票面利率6.80% 安徽交通投资集团10亿元五年期中票101456034，票面利率6.45% 大唐集团50亿元五年期中票101454027，票面利率5.35% 大族控股集团6.9亿元三年期中票101474006，票面利率7.20% 北京首都开发控股6.5亿元七年期固息债1480013，票面利率7.19% 库尔勒城市建设集团12亿元六年期固息债1480176，票面利率6.99% 泰兴中兴国资15亿元七年期固息债1480224，票面利率7.60% 重庆茶园工业园区15亿元七年期固息债1480305，票面利率7.70% ============================================================================ 三、缴款： 江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券 蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券 张化机 5亿元一年期短期融资券 茂名港集团2亿元三年期中期票据 信达资产100亿元三年期固息债1422006，票面利率5.20% 信达资产100亿元五年期固息债1422007，票面利率5.35% 哈尔滨合力投资10亿元七年期固息债1480315，票面利率6.87% 哈尔滨合力投资8亿元七年期固息债1480328，票面利率7.10% 宜兴拓业实业12亿元七年期固息债1480329，票面利率7.60% ============================================================================ 四、还本付息： 锦江国际集团5亿元一年期短融041351025到期兑付，票面利率4.0% 内蒙古太西煤集团5亿元一年期短融041353041到期兑付，票面利率5.18% 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融041360038到期兑付，票面利率4.20% 国都证券8亿元三个月期限短期融资券071425001到期兑付，票面利率5.10% 05国开23 050223付息 06北辰债 068026付息 06国网债1 068027付息 06国网债2 068028付息 07国开08 070208付息 12首开债 1280161付息 12铁岭债 1280162付息 12包钢集MTN1 1282178付息 12河南SMECN1 1283012付息 13溧水债 1380208付息 13晋国新MTN1 1382286付息 13冀港集MTN1 1382287付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国财政部周三要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调 结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。 --国务院总理李克强表示，中国经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化。 6/1公布5月官方制造业PMI (4月50.4) 6/3公布5月官方非制造业PMI (4月54.8) 汇丰制造业PMI终值 (5月终值48.1) 6/5公布5月汇丰服务业PMI (4月51.4) 6/8公布5月进出口贸易数据 (4月顺差184.5亿美元) 6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇/丁淑琴)