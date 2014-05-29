版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:26 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：
    
  中国财政部400亿元人民币九个月期限国库现金定存9:00-9:30招标
  农发行不超过50亿元实际剩余期限约六个月固息增发债10:00-11:00招标 
  天津赛瑞机器设备公司3.4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承  
  天津地下铁道集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和国开行主承  
  开滦集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承
  卧龙控股集团7.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承           
  贵州久联企业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券和招商银行主承    
  中关村高科技中小企业2.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA)，北京银行主承
  招商银行  20亿元三个月期同业存单报价发行，发行价格98.8391元    
  青海海东投资公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，银河证券和国开证券主承
  北京京西鑫融投资投资管理公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承
  唐山丰南建投公司20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，首创证券主承
  温州高新技术产业开发区投资建设开发公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券
主承
  重庆市永川区惠通建设发展18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，日信证券主承
  成都龙泉驿区国资投资经营20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，一创摩根证券和国开证券主承
  金坛国发国际投资发展公司6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承
  天津市宁河县兴宁建设投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券主承
  ===========================================================================
  二、新债上市：  
    
  东方航空  20亿元九个月期超短期融资券011460001，票面利率5.05%
  广铝集团2.5亿元一年期短融041465004，票面利率7.90%
  湖北长江产业投资公司4亿元一年期短融041466014，票面利率5.85%
  申银万国证券15亿元三个月期短融071415005，票面利率4.68%
  东方证券25亿元三个月期短融071408004，票面利率4.68%
  南京商贸旅游发展集团3亿元一年期短融041463014，票面利率5.79%
  上海莘庄工业区经济技术发展公司10亿元五年期中票101451022，票面利率6.80%
  安徽交通投资集团10亿元五年期中票101456034，票面利率6.45%
  大唐集团50亿元五年期中票101454027，票面利率5.35%
  大族控股集团6.9亿元三年期中票101474006，票面利率7.20%
  北京首都开发控股6.5亿元七年期固息债1480013，票面利率7.19%
  库尔勒城市建设集团12亿元六年期固息债1480176，票面利率6.99%
  泰兴中兴国资15亿元七年期固息债1480224，票面利率7.60%
  重庆茶园工业园区15亿元七年期固息债1480305，票面利率7.70%
  ============================================================================
  三、缴款：
    
  江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券
  蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券
  张化机 5亿元一年期短期融资券
  茂名港集团2亿元三年期中期票据  
  信达资产100亿元三年期固息债1422006，票面利率5.20%
  信达资产100亿元五年期固息债1422007，票面利率5.35%
  哈尔滨合力投资10亿元七年期固息债1480315，票面利率6.87%
  哈尔滨合力投资8亿元七年期固息债1480328，票面利率7.10%
  宜兴拓业实业12亿元七年期固息债1480329，票面利率7.60%
  ============================================================================
  四、还本付息：     
                
  锦江国际集团5亿元一年期短融041351025到期兑付，票面利率4.0% 
  内蒙古太西煤集团5亿元一年期短融041353041到期兑付，票面利率5.18%
  山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融041360038到期兑付，票面利率4.20%
  国都证券8亿元三个月期限短期融资券071425001到期兑付，票面利率5.10%        
  05国开23 050223付息
  06北辰债 068026付息
  06国网债1 068027付息
  06国网债2 068028付息
  07国开08 070208付息
  12首开债 1280161付息
  12铁岭债 1280162付息
  12包钢集MTN1 1282178付息
  12河南SMECN1 1283012付息
  13溧水债 1380208付息
  13晋国新MTN1 1382286付息
  13冀港集MTN1 1382287付息
  ===========================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国财政部周三要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调
结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。 
    
  --国务院总理李克强表示，中国经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化。    
    
    6/1公布5月官方制造业PMI           (4月50.4)                 
    6/3公布5月官方非制造业PMI         (4月54.8)            
              汇丰制造业PMI终值       (5月终值48.1)            
    6/5公布5月汇丰服务业PMI           (4月51.4)             
    6/8公布5月进出口贸易数据          (4月顺差184.5亿美元)            
    6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI)  (4月-2.0%)        
              居民消费价格指数(CPI)         (4月1.8%)      
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
  =============================================================================
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳； 审校 李宏薇/丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐