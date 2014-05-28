《香港报摘》--其他报纸重要消息5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
*明报：
--万科 于深圳前海科技园模式的商业区，其中主园区将于今年底前落成，目前已经锁定包括汇丰 、工行 、中移动 等多名租客，按每平米月租约250元人民币计，每年租金收入达1.5亿元。
--香港政府就未来发电燃料组合的谘询剩下不足一个月，港灯 近日更向股东寄信，详列港灯反对方案一的理由，呼吁他们向政府表达意见。
*星岛日报：
--政府发行第四批通胀挂钩券（iBond）未有认购详情，但已有部分证券商预先向散户推介，并估计新一批iBond首次派发的息率约4.8-5%。
--交通银行 香港分行推出一年期息率冠绝市场的3.8厘存款证反应理想，昨天再推出6个月、9个月及12个月的人民币定期存款计划，特选客户的息率达3.35%（厘）。
*苹果日报：
--就政府研究限制自由行旅客数目，新世界发展 兼周大福 主席郑家纯表明反对。他并称，近月访港中国游客减少，集团旗下零售生意已受到轻微影响。
--上海自贸区账户分设核算管理细则上周出台，区内已开设支行的东亚 、渣打 及恒生银行 于内地子公司均表示短期内会因应相关法规，向人行上海总部提出申请，尽快全面提供服务。
*东方日报：
--尚未踏入下半年，已有银行开始部署跨年资金，星展 香港及创兴银行 均推出九个月港元高息定存优惠，息率分别达1.8%及1.7%。
--百丽国际 首席执行官兼执董盛百椒称，早于2011年已发展优购网为鞋类B2C平台，网上业务一直在尝试，每年增长约50-60%低于市场同业，亏损则每年收窄，但对O2O（线上至线下）业务怎样做仍在探索之中。
*文汇报：
--瑞年国际 主席王福才表示，将大力发展药品业务，将药品品种由三种扩展至50种，由于内地部分药厂未达新GMP厂房要求，可为公司提供收购机会，公司并正寻求向中信集团旗下10多间医院销售药品的合作。
--中国三大电信运营商中国移动、中国联通 和中国电信 组建的合资公司铁塔公司有望于今年第三季度挂牌，而与中电信同系的中国通信服务 将承建铁塔公司的工程。
*大公报：
--投行美银美林预期，离岸人民币（CNH）将于今年第二季回复升值势头，点心债的回报率亦将有所改善。由于愈来愈多渠道让离岸人民币资金回流国内市场，在岸（CNY）与离岸的回报差距将会收窄。
--云游控股 主席兼首席执行官汪东风表示，公司仍就收购《神魔之塔》游戏与台湾地区相关机构交涉，暂未有具体进展，又指即使收购失败也不会对公司业务构成影响。（完）
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路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果