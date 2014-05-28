《香港报摘》--其他报纸重要消息5月28日

*明报：

--万科 于深圳前海科技园模式的商业区，其中主园区将于今年底前落成，目前已经锁定包括汇丰 、工行 、中移动 等多名租客，按每平米月租约250元人民币计，每年租金收入达1.5亿元。

--香港政府就未来发电燃料组合的谘询剩下不足一个月，港灯 近日更向股东寄信，详列港灯反对方案一的理由，呼吁他们向政府表达意见。

*星岛日报：

--政府发行第四批通胀挂钩券（iBond）未有认购详情，但已有部分证券商预先向散户推介，并估计新一批iBond首次派发的息率约4.8-5%。

--交通银行 香港分行推出一年期息率冠绝市场的3.8厘存款证反应理想，昨天再推出6个月、9个月及12个月的人民币定期存款计划，特选客户的息率达3.35%（厘）。

*苹果日报：

--就政府研究限制自由行旅客数目，新世界发展 兼周大福 主席郑家纯表明反对。他并称，近月访港中国游客减少，集团旗下零售生意已受到轻微影响。

--上海自贸区账户分设核算管理细则上周出台，区内已开设支行的东亚 、渣打 及恒生银行 于内地子公司均表示短期内会因应相关法规，向人行上海总部提出申请，尽快全面提供服务。

*东方日报：

--尚未踏入下半年，已有银行开始部署跨年资金，星展 香港及创兴银行 均推出九个月港元高息定存优惠，息率分别达1.8%及1.7%。

--百丽国际 首席执行官兼执董盛百椒称，早于2011年已发展优购网为鞋类B2C平台，网上业务一直在尝试，每年增长约50-60%低于市场同业，亏损则每年收窄，但对O2O（线上至线下）业务怎样做仍在探索之中。

*文汇报：

--瑞年国际 主席王福才表示，将大力发展药品业务，将药品品种由三种扩展至50种，由于内地部分药厂未达新GMP厂房要求，可为公司提供收购机会，公司并正寻求向中信集团旗下10多间医院销售药品的合作。

--中国三大电信运营商中国移动、中国联通 和中国电信 组建的合资公司铁塔公司有望于今年第三季度挂牌，而与中电信同系的中国通信服务 将承建铁塔公司的工程。

*大公报：

--投行美银美林预期，离岸人民币（CNH）将于今年第二季回复升值势头，点心债的回报率亦将有所改善。由于愈来愈多渠道让离岸人民币资金回流国内市场，在岸（CNY）与离岸的回报差距将会收窄。

--云游控股 主席兼首席执行官汪东风表示，公司仍就收购《神魔之塔》游戏与台湾地区相关机构交涉，暂未有具体进展，又指即使收购失败也不会对公司业务构成影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘